Albon verärgert Leclerc: "Dachte, das wäre schneller für uns beide"

Im Regenchaos von Monaco war Williams-Pilot Alexander Albon einer der Ersten, der sein Glück auf Slicks versuchte. In Runde 18 vollzog er einen frühen Wechsel, nachdem Mick Schumacher eine Runde zuvor auf Trockenreifen umgestiegen war.

Charles Leclerc hatte zu dem Zeitpunkt gerade auf Intermediates gewechselt und schloss rasch zu Albon auf. Trotz einer Reihe blauer Flaggen machte er jedoch keine Anstalten, Leclerc vorbeizulassen, was den frustrierten Ferrari-Piloten dazu veranlasste, am Funk über Albon zu schimpfen ("Come on! Was soll der Scheiß?").

Fast eine Runde lang hing Leclerc hinter dem Williams fest, bis dieser nach einem Fehler in Sainte Devote geradeaus fuhr, sodass Leclerc vorbeiziehen konnte. Albon deutete an, dass er durch einen Funkspruch, der ihn aufforderte, die blauen Flaggen zu respektieren, abgelenkt worden sei und sich deshalb verbremst habe.

Albon: Hätte ihn sofort wieder überholen können

Auf die Frage, warum er nicht früher Platz machte, betont Albon, dass er auf Slicks das Gefühl hatte, die Pace zu haben, um vorne zu bleiben - vielleicht ohne zu wissen, dass Leclerc inzwischen auf Intermediates und nicht auf Regenreifen unterwegs war.

"Es ist knifflig, denn wir sind auf Slicks rausgefahren und hatten einen massiven Pace-Vorteil", erklärt der Williams-Fahrer. "Es hätte nur drei Kurven gedauert und ich wäre sofort schnell genug gewesen, um ihn wieder zu überholen. Ich dachte also, es wäre für uns beide schneller, wenn ich einfach vorne blieb."

Albon sieht trotz Nuller Fortschritte mit Williams

Nach 48 Runden schied er schließlich mit einem nicht näher spezifizierten Problem an der Front des Autos aus. "Die Bremsen ins richtige Fenster zu bringen, war sehr schwierig da draußen", resümiert er sein Rennen. Wir hatten bei freier Fahrt eine ordentliche Pace, bekamen am Ende aber ein Problem mit der Front."

Zwar glaubt Albon, dass es an diesem Wochenende ohnehin schwierig geworden wäre, Punkte zu holen. "Aber ich hatte das Gefühl, dass wir viel näher am Mittelfeld dran waren, und im Allgemeinen war es ein positives Wochenende", so der Thailänder.

"Ehrlich gesagt, war unser Tempo gut. Ich fühlte mich stark mit dem Auto. Wir können also etwas Positive mitnehmen. Ich meine, so trostlos der Renntag oder das Ergebnis auch waren, ich denke, es war insgesamt gesehen ein Schritt nach vorne für uns."

Mit Blick auf das nächste Rennen in Baku sagt er: "Es wird okay sein. Wir sind schnell auf den Geraden und gut in langsamen Kurven, vielleicht nicht so schnell wie andere, aber relativ zu unseren Rivalen. Natürlich warten wir weiter auf Upgrades, die erst in Silverstone kommen werden. Aber ich bin zuversichtlich."

