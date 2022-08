Albon verteidigt Punkterang in Spa: "Eines meiner besten Rennen"

Audio-Player laden

Alex Albon bezeichnet den Belgien-Grand-Prix 2022 als eines seiner besten Rennen in der Formel 1, und das aus gutem Grund. Denn in der Schlussphase wehrte der Williams-Pilot einen Zug von fünf Autos ab, um den letzten Punkt zu holen.

Gestartet war Albon von Platz sechs, nachdem er das Q3 erreicht und von den Startplatzstrafen anderer Fahrer profitiert hatte. Der 26-Jährige schaffte es, sich im Laufe des Rennens an die Punkteränge zu klammern, geriet zu Beginn des letzten Stints aber unter Druck von Lance Stroll im Aston Martin.

Dank des beeindruckenden Topspeeds des Williams konnte er den Kanadier aber in Schach halten. Während Stroll sich also abmühte, einen Weg nach vorne zu finden, wurde er von Lando Norris, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu und Daniel Ricciardo eingeholt.

Albon: "Topspeed hat uns gerettet"

Doch Albon hielt dem Zug Stand und beendete das Rennen als Zehnter. Das brachte ihm und Williams nach Melbourne und Miami den vierten Punkt in dieser Formel-1-Saison ein. "Meiner Meinung nach war es eines der besten Rennen, die ich in der Formel 1 erlebt habe", sagt Albon zu seiner Performance in Spa.

"Es fühlte sich an, als ob ich im letzten Stint nur noch durchhalten musste. Ich durfte keine Fehler machen, sonst wären wir sofort überholt worden. Aber der Topspeed hat uns ein wenig gerettet, und ich war froh, als ich die Zielflagge gesehen habe."

Von der wachsenden Zahl der Autos in seinen Rückspiegeln zeigt sich Albon unbeeindruckt: "Je mehr ich sah, desto besser fühlte ich mich. Ich dachte mir, weißt du was, der Zug bildet sich, das ist schön, das bedeutet, dass jeder selbst ein bisschen Druck hat."

"Wenn nur du und das Auto hinter dir da sind, dann kann der Verfolger es sich leisten, sich zurückfallen zu lassen und verschiedene Dinge zu versuchen. Aber wenn ein Zug kommt, muss jeder dem Tempo folgen und kann es sich nicht leisten, die Reifen oder die Bremsen abzukühlen, oder was auch immer."

Besser als in Australien und Miami

Albon schaffte es sowohl in Australien als auch in Miami dank unkonventioneller Strategien in die Punkteränge zu fahren. Aber er ist der Meinung, dass Spa "fast ein pures Rennen" war, und das gebe Williams Auftrieb für die Zukunft.

"Vielleicht war es nicht mein bestes Rennen, aber wenn man bedenkt, was wir hatten und wie schnell wir waren, war es ein wirklich guter Job, einen Punkt zu holen. Das ist großartig für das Team und für alle, das ist die positive Einstellung, die wir mit in die nächsten Rennen nehmen müssen", so Albon weiter.

"Das gibt uns viel Selbstvertrauen für Rennen wie Monza und diese Strecken mit geringem Abtrieb. Ich denke, wir können dort einen guten Job machen", ist er zuversichtlich.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.