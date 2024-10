Alex Albon: Vom 100. Rennen bleiben nur die Cupcakes!

"Die elf Cupcakes waren okay. Aber das war es dann auch schon." So fasst Williams-Fahrer Alexander Albon das Wochenende beim USA-Grand-Prix 2024 in Austin zusammen. Dabei hatte Albon dort auch Grund zum Feiern: Es war sein einhundertstes Formel-1-Wochenende, das nach dem Grand-Prix-Start am Sonntag jedoch eine für ihn unerwünschte Wendung nahm: Albon kollidierte in Kurve 1 mit Esteban Ocon.

Williams beschreibt die Szene so: "Alex wurde in Kurve 1 von hinten getroffen und konnte dann eine Berührung mit Ocon nicht vermeiden." Tatsächlich aber ereignete sich die Berührung mit Ocon, bevor Sauber-Fahrer Valtteri Bottas Albon leicht von hinten touchierte.

So oder so: Albons Frontflügel war beschädigt und musste ausgetauscht werden. Schwerwiegender aus Williams-Sicht war aber der ebenfalls beschädigte Unterboden am FW46. "Damit war Alex' Rennen eigentlich gelaufen, noch ehe es wirklich begonnen hatte", erklärt Williams.

Albon selbst gibt an, sein Auto habe sich "besonders in den Linkskurven wirklich schlecht" verhalten. "Es war eines der Rennen, bei denen ich dachte, wir ziehen das Auto zurück. Ich bin mir gar nicht sicher, warum wir das nicht gemacht haben. Aber ja, das ist eigentlich schon alles."

Und so lief Albon nach 56 Rennrunden überrundet auf P16 ins Ziel ein, sechs Positionen hinter seinem Teamkollegen Franco Colapinto, der als Zehnter einen WM-Punkt mitnahm.

Alles in allem also kein Grand Prix, den Albon in bester Erinnerung behalten wird. Er meint schlicht: "Ich warte einfach auf Nummer 200!"

Seit seinem Formel-1-Debüt 2019 ist Albon für Toro Rosso (heute: Racing Bulls), Red Bull und Williams angetreten. Seine besten Ergebnisse datieren aus der Saison 2020 mit zwei dritten Plätzen für Red Bull und WM-Rang sieben in der Fahrerwertung. Als Williams-Fahrer hat Albon siebte Plätze in Kanada und Italien 2023 sowie in Aserbaidschan 2024 als persönliche Bestleistungen vorzuweisen. ( Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!