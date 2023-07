Alexander Albon auf P3: Überraschung im Freitagstraining in Silverstone!

Max Verstappen hat sich im zweiten Freien Training zum Grand Prix von Großbritannien 2023 in Silverstone die Bestzeit gesichert, die große Überraschung war am Freitagnachmittag aber Alexander Albon. Der Williams-Pilot fuhr mit nur 0,218 Sekunden Rückstand auf seinen ehemaligen Red-Bull-Teamkollegen sensationell auf den dritten Platz.

Albon hatte sich schon im ersten Freien Training Platz 3 gesichert und bestätigte diese Performance auch in der zweiten Session. Dabei war er mit seiner schnellsten Runde nicht hundertprozentig zufrieden, sondern beanstandete unmittelbar nach der Zieldurchfahrt am Boxenfunk, dass man die Probleme mit der Front zwar verbessert, aber noch nicht gelöst habe.

Verstappen schraubte die Bestzeit von 1:28.600 Minuten in FT1 auf 1:28.078 Minuten in FT2. Damit war er um 0,022 Sekunden schneller als Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Dessen Teamkollege Charles Leclerc erzielte im zweiten Training übrigens keine Zeit, weil zu Beginn der Session ein Elektronikdefekt an seinem Auto festgestellt wurde.

Vierter wurde Sergio Perez (Red Bull/+0,264). Ab Platz 5 (Logan Sargeant im zweiten Williams) wurden die Abstände dann schon größer: Sargeant verlor 0,688, Lance Stroll (Aston Martin) als Sechster 0,788 Sekunden auf Verstappens Bestzeit.

Nico Hülkenberg, dessen Haas in Silverstone mit einigen Updates ausgestattet ist (Vorderradaufhängung, vordere Bremsbelüftungen, Beamwing), verbesserte sich vom letzten Platz im ersten auf den siebten Platz im zweiten Training. Er hatte am Ende 0,802 Sekunden Rückstand und reihte sich damit knapp vor Pierre Gasly (Alpine/+0,811) ein.

Ein Aston Martin also auf Platz 6, der andere (Fernando Alonso) auf Platz 10 (+1,056): Am Wochenende der offiziellen Eröffnung der neuen Fabrik und aufgrund der Updates (Frontflügel, hintere Bremsbelüftungen) hätte sich das britische Team womöglich einen besseren Start in den Heim-Grand-Prix erhofft.

Zumal ein paar kleinere Pannen das Training eintrübten: Zuerst fing sich Alonso am linken Vorderrad ein Objekt ein, weswegen er unplanmäßig an die Box kommen musste; dann brach bei Stroll der linke Spiegel, und zu guter Letzt klagte der Kanadier auch noch: "Ich wurde von einem Stein am Finger getroffen. Ziemlich übel, aber ich fahre weiter."

Für Mercedes lief es, zumindest der Zeitentabelle nach, sogar noch schlechter. George Russell (+1,160) wurde Zwölfter, Lewis Hamilton (+1,205) 15. "Ich habe null Grip. Das Auto rutscht nur durch die Gegend", sagte Russell am Funk. Hamilton musste seine schnellste Runde abbrechen, zeigte dann aber bei den Longruns, was wirklich im Mercedes steckt.

Longruns: So sieht's für das Rennen aus

Denn Hamilton fuhr einen Longrun mit ein paar hohen 1:33er-Zeiten auf Soft und war damit im direkten Vergleich sogar schneller als Sainz' Longrun auf Soft. Der Ferrari-Pilot begann zwar schnell, seine Zeiten brachen dann aber rasch ein. Als Sainz Hamiltons Zeiten am Funk durchgegeben wurden, sagte er nur: "Das ist schnell!"

Bei Red Bull begann man die Longruns auf Soft und steckte dann auf Medium um. Verstappen erreichte auf dem Soft einen Schnitt von 1:33.6 Minuten und war damit um rund eine halbe Sekunde schneller als Perez. Auf dem Medium fuhr er am Ende der Session Rundenzeiten im gleichen Bereich, während Perez sogar etwas schneller war.

Aston Martin hingegen konnte mit keiner der angebotenen Reifenmischungen restlos überzeugen. Mit dem Medium fuhr Alonso Zeiten im mittleren 1:34er-Bereich, genau wie sein Teamkollege Stroll auf dem Hard. Als Stroll dann am Ende der Session noch einen Longrun mit Soft hinlegte, blieb er im Schnitt ebenfalls deutlich über der 1:34er-Barriere.

Warum begann das Training fünf Minuten zu spät?

Vor dem zweiten Freien Training der Formel 1 fand das Qualifying der Formel 2 statt. In der Session gab es einen Unfall, der den ohnehin schon verrutschten Zeitplan weiter durcheinanderbrachte. Die Säuberung der Strecke war noch nicht abgeschlossen, sodass der Beginn des Formel-1-Trainings um fünf Minuten verschoben werden musste. Trotzdem wurde die vollen 60 Minuten gefahren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.