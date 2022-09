Alexander Albon: Bei Rennen in Monza ging der Puls hoch!

Audio-Player laden

Alexander Albon fühlt sich "so fit, wie ich nur sein kann" und hat "keine Schmerzen" für Singapur, nachdem der Williams-Formel-1-Pilot während des Monza-Wochenendes nach einem Atemstillstand auf die Intensivstation eingeliefert wurde.

Der thailändische Fahrer hatte sich nur wenige Stunden vor dem Abschlusstraining am Samstag zum Großen Preis von Italien in Monza zurückgezogen, da er mit einer Blinddarmentzündung kämpfte. Er wurde durch den Formel-E-Champion Nyck de Vries ersetzt, der für seinen neunten Platz zwei Punkte erhielt.

Nach einer routinemäßigen und erfolgreichen laparoskopischen Operation im Krankenhaus von San Gerardo erlitt Albon jedoch postoperative Komplikationen bei der Narkose, die zu einem Atemstillstand führten.

Albon: Hätten nicht mit Rückkehr in Singapur gerechnet

Albon kann sich nicht an viel erinnern, weil er "betäubt" war, aber er erzählte von seinem Rennen, um sich rechtzeitig für den physischen anstrengenden Großen Preis von Singapur zu erholen. Zu seinem Gesamtzustand sagt Albon am Donnerstag: "Ich fühle mich bereit. Ich fühle mich so fit, wie ich sein kann. Ich habe keine Schmerzen."

"Wir hatten eine gute Trainingswoche oder fast zwei Wochen, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Wir sind realistisch und wissen, dass wir das schwierigste Rennen des Jahres vor uns haben. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Aber ich fühle mich gut. Ich bin Kart gefahren und habe mich gut gefühlt."

Ursprünglich wurde eine Rückkehr nach nur einem Rennen an der Seitenlinie jedoch als ehrgeizig angesehen. Albon fügt hinzu: "Ich glaube nicht, dass wir Singapur wirklich im Sinn hatten. Aber bei der Geschwindigkeit der Genesung war es definitiv eine mögliche Sache."

Albon: "Haben richtige Entscheidung getroffen"

Sein Zustand wird nach dem ersten Training am Freitag beurteilt werden, aber es wird erwartet, dass der wahre Test mit den anhaltenden Kräften kommen wird, die auf den Körper mit den Longruns im zweiten Training ausgeübt werden.

Seine Bemühungen, rechtzeitig wieder fit zu werden, begannen mit einer Erholung im Krankenbett, aber die erwarteten zwei oder drei Tage im künstlichen Koma dauerten nur zwölf Stunden, weil sich seine Lunge so schnell erholte.

Albon: Genau 30 Minuten vor Rennstart aufgewacht

Albon wachte dann "ziemlich genau 30 Minuten vor dem Start" des Grand Prix von Italien auf, wurde aber angewiesen, das Rennen nicht mehr zu verfolgen, da seine Herzfrequenz in die Höhe schoss, was mit der "Frustration" einherging, den FW44 nicht fahren zu können, der im Training am Freitag noch beeindruckend ausgesehen hatte.

"Ich konnte es beobachten, aber es war frustrierend zuzusehen, die Herzfrequenz stieg ein wenig an, und sie behielten mich im Auge und sagten mir, dass ich es irgendwann abschalten müsse", sagt Albon.

Nachdem er gewartet hatte, dass sich seine Lunge neben der Überwindung der ersten Operation ausreichend erholt hatte, steigerte Albon sein Training langsam bis zum Montag letzter Woche, als er "wirklich anfing, es zu pushen".

"Wir haben es wie einen Job von neun bis fünf behandelt, Training und Erholung. Im Grunde haben wir alles gegeben und wurden von Tag zu Tag besser. Dann kamen wir offensichtlich an einen Punkt, an dem die Erholung wirklich gut lief. Wir haben lange und intensiv darüber nachgedacht. Sollen wir es tun oder nicht? Ich habe das Gefühl, ich bin bereit."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.