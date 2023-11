Alexander Albon glaubt: Williams mit guten Karten in Las Vegas

Alexander Albon glaubt, dass sein Williams-Formel-1-Team beim kommenden Rennen in Las Vegas gute Chancen haben wird, einige Punkte zu holen. Der Thailänder erwartet, dass die niedrigen Temperaturen und die langen Geraden die Stärken des FW45 ausspielen werden. Das Qualifying beginnt um Mitternacht, das Rennen um 22 Uhr, und es wird erwartet, dass die Umgebungstemperaturen zwischen fünf und zehn Grad liegen werden.

"In Las Vegas stehen die Sterne hoffentlich günstig", sagt Albon. "Es ist eine Strecke, die uns vom Layout her liegen sollte, aber auch von der Temperatur her sollte sie uns liegen. Ich denke, das Qualifying wird für alle von großem Interesse sein, um zu versuchen, die Reifen bei diesen Temperaturen zum Arbeiten zu bringen. Das wird wirklich nicht einfach sein. Aber das kommt uns viel mehr entgegen."

Albon räumt ein, dass der einzige Nachteil darin bestehen könnte, dass einige Kurven das Blockieren der Frontpartie begünstigen könnten, was in diesem Jahr eine Schwäche des Williams-Pakets gewesen ist. Er merkt auch an, dass der Team-Simulator nicht unbedingt ein vollständiges Bild von der tatsächlichen Streckenoberfläche vermittelt.

Albon: Werden viele Überholmanöver sehen

"Die Strecke ist vom Layout her recht einfach, man kann sie leicht erlernen", sagt er. "Die Strecke ist recht interessant, es gibt einige kombinierte Kurven, in denen es nicht einfach ist, vorne zu blockieren, was für unser Auto nicht so gut ist, aber das ist in Ordnung."

"Interessant wird sein, wie rau die Strecke ist und welche Unebenheiten es gibt, und ob die Fahrer gute Arbeit geleistet haben oder nicht. Außerdem denke ich, dass es viele Überholmanöver geben wird, denn zumindest nach dem, was ich gefahren bin, gibt es viele Möglichkeiten, viele Stellen, an denen man überholen kann. Also mal sehen, aber es ist okay. Es hat mir eigentlich nichts ausgemacht."

Kurven vor den Geraden zu langsam?

Allerdings schränkt Albon seine Erwartungen an die Überholmöglichkeiten ein, indem er darauf hinweist, dass die Kurven vor den Geraden zu langsam sein könnten: "Vom Layout her sind die Geraden absolut massiv", sagt er. "In Mexiko zum Beispiel sollte es mehr Überholmanöver geben, als es der Fall ist. Ich meine, es gibt eine riesige Gerade."

"Aber die Art und Weise, wie der Sektor 3 gestaltet ist, ist nicht gut für den Rennsport. Deshalb ist es so schwer, aus der letzten Kurve heraus nahe dran zu bleiben. Es gibt ein Beispiel dafür in Vegas, wo es technisch gesehen eine Überholmöglichkeit auf der Geraden geben sollte, aber die Kurven davor erlauben es nicht, so nah heranzukommen."

"Sobald man die Vorderachse bei niedrigen Geschwindigkeiten verliert, ist man weg. Aber in Vegas, vor allem wenn man aus der letzten Kurve Richtung Kurve eins kommt, ist es nicht so schwer, dicht dran zu bleiben. Ich denke also, dass es eine Menge Überholmanöver geben wird. Ich hoffe, es ist nicht zu einfach."

Sargeant beim drittem Heimrennen: "Coole Sache"

Albons Teamkollege Logan Sargeant, für den Las Vegas das dritte Heimrennen sein wird, ist ebenfalls optimistisch, was die Aussichten für das Wochenende angeht: "Die hohen Temperaturen helfen uns nicht", sagt der Amerikaner. "Ich denke, besonders in Las Vegas werden die niedrigen Temperaturen, das Nachtrennen und der geringe Luftwiderstand hoffentlich funktionieren."

"Für mich wird es natürlich eine wirklich coole Sache. Als Kind bin ich dort so oft Kartrennen gefahren, und es wird toll sein, hierher zurückzukommen. In der Vergangenheit wurde ich dort immer gut behandelt, und ich hoffe, dass sich das in diesem Jahr fortsetzt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.