Alexander Albon nach Blinddarm-OP aus Krankenhaus entlassen

Wie die britische 'BBC' berichtet, wurde Alexander Albon am Dienstag aus dem Krankenhaus in Mailand entlassen und befindet sich mittlerweile wieder zu Hause in Monaco. Der Thailänder visiert sein Formel-1-Comeback nach wie vor für den Großen Preis von Singapur am zweiten Oktober an.

Albon litt am Samstagmorgen vor dem dritten Freien Training in Italien an einer Blinddarmentzündung und musste für das restliche Wochenende von Nyck de Vries bei Williams ersetzt werden, der bei seinem Formel-1-Debüt als Neunter zwei Punkte holte.

Am Montag gab das Team bekannt, dass Albon nach seiner Blinddarmoperation "Komplikationen erlitt, die zu einem Atemstillstand führten", sodass er erneut intubiert und auf die Intensivstation des San Gerardo Krankenhauses verlegt werden musste.

"Er machte über Nacht [von Samstag auf Sonntag] hervorragende Fortschritte und konnte Sonntagmorgen von der mechanischen Beatmung befreit werden. Es gab keine weiteren Komplikationen", hieß es in der Erklärung von Williams am Montag.

