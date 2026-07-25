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Alexander Albon: Upgrades wie bei Aston bleiben für uns ein Traum

Nach einem enttäuschenden Qualifying in Ungarn schauen die Williams-Piloten Alexander Albon und Carlos Sainz neidisch auf das große Upgrade-Paket von Aston Martin

Alexis Hoffmann Stuart Codling
Veröffentlicht:
Alexander Albon: Upgrades wie bei Aston bleiben für uns ein Traum

Carlos Sainz und Alexander Albon haben derzeit mit ihrem Auto zu kämpfen

Foto: LAT Images

Nach Platz 18 und Platz 19 im Qualifying zum Großen Preis von Ungarn ist man bei Williams alles andere als glücklich. Dabei betont Alexander Albon, dass der Traditionsrennstall von einem Upgrade-Paket wie bei Aston Martin nur träumen kann.

"Ich weiß nicht, was die da bei Aston für ein Upgrade im Auto hatten", so seine Worte nach dem Qualifying. "Wir könnten davon nur träumen. Vermutlich haben die eineinhalb bis zwei Sekunden gefunden."

Folglich stehen beide Williams in der Startaufstellung zum Grand Prix von Ungarn hinter dem Aston Martin von Fernando Alonso. "Wir werden mit ihnen bei einigen Rennen einfach nur aufgrund unserer Höchstgeschwindigkeit kämpfen können", so Albon.

"Aber ich kann euch sagen", erklärt der Williams-Pilot, "dass sie in den Kurven deutlich schneller sind als wir. Das öffnet uns wirklich die Augen und wir wissen, was unser Baku-Upgrade in petto hat."

"Und", das gesteht Albon ganz offen, "es ist nicht sowas [wie bei Aston], also haben wir viel Arbeit vor uns."

Beide Williams-Piloten haben vor allem von Session zu Session mit dem sich ständig ändernden Verhalten ihres Autos zu kämpfen. Auf die Frage, woher diese Inkonsistenz stammt, antwortet Albon nach dem Qualifying: "Wenn wir das wüssten, dann hätten wir das Problem bereits gelöst."

Carlos Sainz hingegen betont in seinen Aussagen nach der Session: "Wir müssen das als Team mit einer positiven Attitüde angehen. Ich möchte, dass alle [im Team] da positiv herangehen und sich nicht fürchten."

Statt in Frust zu versinken, betrachtet Sainz das Upgrade von Aston als mögliche Inspiration: Wenn ein Team mit vergleichbaren Mitteln das schafft, warum soll das dann, so die Denke des vierfachen Grand-Prix-Siegers, nicht auch bei Williams möglich sein?

"Und wenn wir das nicht schaffen: Warum? Wieso haben wir nicht diese Möglichkeiten? Für mich ist es in Zukunft wichtig, zu zeigen, dass wir die Kapazitäten haben, genau solch einen Turnaround zu schaffen, wie das Mittelfeldteam vor uns."

Laut Sainz hat es Aston Martin mit seinem Upgradepaket geschafft, das beste Aerodynamik-Paket aller Mittelfeldteams auf die Beine zu stellen. Ob Williams so ein Schritt auch gelingen kann, steht noch in den Sternen. Das große Upgrade-Paket soll laut Teamchef James Vowles in Baku an den Start gehen.

In der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft liegt Williams auf Position acht. Direkt hinter dem Traditionsrennstall lauert das Werksteam von Audi mit nur einem Punkt weniger auf dem Konto.

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