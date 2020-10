Alexander Albon: Warum ihm das Überholen so schwer gefallen ist

Zum vierten Mal in zwölf Rennen ist Alexander Albon ohne Punkte geblieben. Im Portugal-Grand-Prix in Portimao belegte der Red-Bull-Fahrer nur den zwölften Platz, und das, obwohl sein Teamkollege Max Verstappen auf P3 gewertet wurde. Wie aber erklärt sich Albon sein Abschneiden, wo er doch von Startplatz sechs ins Rennen gegangen war?

Genau da hätten seine Probleme begonnen, meint Albon: am Start. Er habe damit "ein bisschen" sein Rennen in den Sand gesetzt, so sagt er. Tatsächlich lag er am Ende der ersten Rennrunde nur auf der zwölften Position.

Zu seiner Verteidigung sagt Albon: "Eigentlich sind beide Autos schlecht weggekommen." Doch während Verstappen von Startplatz drei aus nur bis auf Rang fünf zurückfiel, ging es für Albon deutlich weiter zurück.

Kein Grip am Start für Red Bull

Warum, das erklärt Albon so: "Wir hatten weder beim Start noch in der ersten Runde Grip. Wir sind nur gerutscht. Manche Teams haben ihre Reifen sofort auf Temperatur gehabt, McLaren zum Beispiel, und Kimi, der ist ja geflogen! Das schien eine ganz andere Liga zu sein."

Fotostrecke Liste Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Für ihn dagegen seien "die ersten zwei, drei Runden echt schwierig" gewesen. "Da haben wir die ganzen Positionen verloren", meint Albon. "Als die Reifen erst einmal auf Temperatur waren, da war das Auto eigentlich ziemlich gut. Ich verbrachte aber im Prinzip das ganze Rennen im Getriebe von anderen Fahrzeugen."

Große Sprünge blieben in der Tat aus bei Albon, der nur einmal und Boxenstopp-bedingt auf Position acht gewertet wurde, sonst kaum in den Top 10 fuhr.

Zu schlecht in der Zielkurve, zu weit weg in Kurve 1

Warum er nicht mehr Positionen habe gutmachen können? Weil das Überholen in Portimao grundsätzlich schwierig sei, so sagt Albon. "Das wussten wir. Ich hatte aber auch noch große Probleme in Kurve 14, der Zielkurve. Ich konnte nicht nah genug dranbleiben, als dass ich vor Kurve 1 eine Chance gehabt hätte. Und das war's dann leider."

"Die Pace, das Auto, das war wirklich gut. Ich konnte es nur nicht nutzen", meint der Red-Bull-Fahrer. "Jetzt müssen wir das abhaken und weitermachen nächste Woche."

Sollten dann Albons unmittelbare Verfolger in der Formel-1-Fahrerwertung, Pierre Gasly und Carlos Sainz, wieder so gut punkten wie zuletzt, dann könnte Albon ganz ans Ende der Top 10 abrutschen. Verstappen dagegen ist WM-Dritter, mit rund zweieinhalb mal so vielen Punkten wie Albon.

