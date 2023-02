Alexander Albon: Williams hat 2023 "einen langen Weg vor sich"

Audio-Player laden

Alexander Albon gibt zu, dass sein Williams-Formel-1-Team einen "langen Weg" vor sich hat, wenn man in diesem Jahr versuchen will, sich im Feld zu verbessern. Williams belegte in der letztjährigen Weltmeisterschaft den zehnten und letzten Platz und holte nur acht Punkte - 27 weniger als der engste Konkurrent AlphaTauri auf Platz neun.

Albon betont, dass er und Neuzugang Logan Sargeant eng zusammenarbeiten müssen, um die Entwicklung des neuen FW45 zu unterstützen, der nächste Woche vorgestellt wird, nachdem am Montag lediglich die Lackierung präsentiert wurde. Er räumt jedoch ein, dass es nicht einfach sein wird, da das Team im Vergleich zum letzten Jahr so große Schritte machen muss.

"Natürlich kommt Logan mit neuer Erfahrung, oder sagen wir mal, mit weniger Erfahrung als jemand wie ich", so Albon. "Aber wir versuchen einfach, das Ganze realistisch zu halten. Es geht vor allem darum, zusammenzuarbeiten, wirklich. Wir haben einen langen Weg vor uns, realistisch gesehen."

"Wir fahren die Simulation jetzt seit einem Monat, wir machen Fortschritte. Das Wichtigste ist, dass das Feedback dasselbe ist, wir haben ähnliche Bereiche, in denen wir das Auto verbessern wollen. Also haben wir uns daran abgearbeitet. Und wie wir bereits gesagt haben, ist es eine echte Teamleistung, das Auto nach vorne zu bringen. Wir müssen offen und ehrlich damit umgehen, wo wir stehen und sehen, wie es sich in Bahrain entwickelt."

Albon: Sind in besserer Position als vergangenes Jahr

Albon möchte daher auch keine Vorhersagen über die mögliche Form des Teams im Jahr 2023 machen: "Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall in einer besseren Position sind, als wir es Ende des letzten Jahres waren. Aber ich weiß nicht, wie sich das auf die Rennstrecke überträgt, und ich weiß nicht, wie groß der Schritt ist, den alle anderen machen werden."

"Das wird nur die Zeit zeigen. Wenn man in einem Simulator fährt, gibt es viele verschiedene Dinge, die man falsch machen kann, Korrelationen und so weiter, man weiß es nie genau. Im Moment sind wir also in einer besseren Position. Aber es ist schwer zu sagen, wo wir wirklich stehen."

2022 "ziemlich offensichtliche Schwächen"

Zu den Schlüsselbereichen, die in diesem Jahr angegangen werden mussten, fügt er hinzu: "Es gab klare Schwächen im Auto. Das gilt nicht nur für mich, sondern auch für Nicky [Latifi] im vergangenen Jahr, Logan fuhr das Auto im vergangenen Jahr ebenfalls. Es gab ziemlich offensichtliche Schwächen im Auto."

"Ich kann sagen, dass das Blockieren der Vorderräder bei niedrigen Geschwindigkeiten im letzten Jahr ein großes Problem für uns war, und wir versuchen, das zu umgehen und zu verstehen, warum es so schwierig war. In solchen Bereichen gibt es also ein gemeinsames Ziel, das Auto und diese Bereiche zu verbessern, und zwar nicht nur bei mir. Die Ziele sind ziemlich klar", so Albon weiter.

"Und wie ich schon vergangenes Jahr sagte, hatte Logan ein ähnliches Feedback, er kennt die Probleme im Auto, das Gefühl für das Auto ist ihm nicht völlig neu. Er weiß, wo das Auto schneller sein muss. Also ist jeder an der Entwicklung beteiligt und versucht, die Schwächen, die wir hatten, anzugehen."

