Alexander Albon: Williams ist auf dem richtigen Weg

Alex Albon ist fest davon überzeugt, dass Williams Fortschritte macht, auch wenn es vielleicht so scheint, als würde das Team Rückschritte machen. Vor allem ein übergewichtiges Auto zu Beginn der Saison führte zu einem Formtief, das das Team weiter ans Ende des Feldes gedrängt hat.

Dabei sahen die Dinge vor etwa 19 Monaten, als Teamchef James Vowles das Ruder übernahm und die Ergebnisse sofort verbesserte, noch vielversprechend aus. Albon betont jedoch, dass man aus den Ergebnissen von Williams in dieser Saison nicht zu viel herauslesen sollte, da das Team die Grundlagen legt, um wieder an die Spitze zu kommen.

"Wir sind natürlich nicht da, wo wir sein wollen", sagt er, als wir beim Grand Prix von Ungarn mit ihm sprechen. "Ehrlich gesagt, glaube ich, dass das auch ein Zeugnis für die anderen Teams ist. Diese Mittelfeldgruppe hat einen so großen Schritt gemacht."

"Wir haben einen guten Schritt gemacht, aber im Vergleich zu den anderen liegen wir vielleicht ein wenig zurück. Ich denke, der Haas war das herausragende Auto in der Gruppe."

"Aber gleichzeitig sitze ich nicht hier und zerbreche mir den Kopf, ohne zu verstehen, warum es so ist", erklärt Albon weiter. "Ich habe das Gefühl, dass wir viele Veränderungen innerhalb des Teams vorgenommen haben, vom letzten Jahr bis in dieses. Es gab große Veränderungen in der DNA des Autos, aber auch in der Struktur des Teams."

Übergewicht des Autos warf Williams zurück

"Wenn man das Team so stark fordert und so viele Veränderungen vornimmt, zeigt das die Schwachstellen. Wir hatten ein übergewichtiges Auto, das ist hinreichend bekannt. Es ist wirklich schade, dass wir zu Beginn des Jahres nicht das Gewicht hatten, das wir hätten haben sollen."

"Unser Auto hätte in den ersten Rennen konstant in den Punkten sein sollen, und dann wären wir nach und nach dorthin gerutscht, wo wir jetzt stehen. "Es gibt viele 'Was-wäre-wenns‘, aber ich bin froh, dass wir die Grundlagen schaffen", so Albon.

"Ich denke nicht, dass wir ohne die Änderungen, die wir vorgenommen haben, jemals ein Team wären, das aus diesem Kampf am Ende des Feldes herauskommen könnte, und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt zumindest die Grundlagen haben, die uns voranbringen können."

Bis Williams wieder um Siege kämpfen kann, übt sich Albon in Geduld Foto: Motorsport Images

Und er ergänzt: "Ich bin sehr in das Projekt eingebunden. James hat mich einbezogen. Er ist sehr direkt. Er sagt dir nicht, dass die Dinge besser sind, als sie tatsächlich sind, und das mag ich. Ich habe das Gefühl, dass er mir immer sagt, wenn etwas nicht nach Plan läuft und in welchen Bereichen das Team arbeiten muss."

Albon schwärmt von Zusammenarbeit mit Vowles

"Er sagt mir, ob es etwas gibt, das ich tun kann, um zu helfen. Er ist der richtige Mann für den Job. Ich glaube an ihn und habe das Gefühl, dass wir die richtigen Leute haben", hält Albon fest.

Vowles hat seinen Plan für die Zukunft von Williams dargelegt und deutlich gemacht, dass er nicht erwartet, dass es vor 2026 große Fortschritte auf der Strecke geben wird - und Albon denkt, dass das Team möglicherweise erst 2027 bereit sein wird, wieder um Siege zu kämpfen.

"Wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich uns nicht in der Lage, in absehbarer Zeit um Siege und Titel zu kämpfen, aber ich denke, dass wir Schritte machen werden, bei denen wir anfangen, auf Podiumsplätze und ähnliches zu schielen. Ich glaube, dass 2026 schwierig sein wird, aber ein Sieg im Jahr 2027 wäre viel realistischer."

"Wir machen großartige Investitionen, und wir rekrutieren sehr aggressiv. Wir brauchen keine zusätzliche Motivation. Besonders in den letzten paar Jahren haben wir dieses Wachstum gesehen. Klar machen wir gerade eine schwierigere Phase durch, aber der Antrieb und die Motivation im Team sind wirklich hoch, und es macht Spaß, ein Teil davon zu sein."