Alfa Romeo bringt neue Teile für den Unterboden nach Imola

Audio-Player laden

Nach dem guten Start in die Formel-1-Saison 2022 mit einem sechsten und achten Platz von Valtteri Bottas und einem zehnten Platz von Rookie Guanyu Zhou legt Alfa Romeo an diesem Wochenende beim Grand Prix der Eimilia Romagna in Imola nach und setzt ein erstes Update für den C42 ein.

"In Imola werden wir neue Teile am Unterboden haben", bestätigt Teamchef Frederic Vasseur m Gespräch mit der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'. "Diese Woche wird es nur der Unterboden sein, aber bisher schaut es okay aus", so der Franzose weiter.

Mit 13 WM-Punkten hat Alfa Romeo nach drei Rennen schon genau so viele Zähler auf dem Konto wie der Rennstall in der gesamten Saison 2021 gewonnen hat. "Mit den Ergebnissen der ersten drei Rennen bin ich absolut zufrieden", hält Vasseur dementsprechend auch fest. Allerdings weiß der Teamchef auch, dass eine solche Frühform schnell verflogen sein kann.

Ferrari verzichtet in Imola auf Updates

"Ab Imola und Barcelona geht die Weiterentwicklung los. Dann müssen wir zur Stelle sein. Wir haben einige Updates in der Pipeline, aber da das bei allen der Fall ist, müssen wir unsere Arbeit erledigen", so Vasseur.

Allerdings steigen noch nicht alle Teams schon ins Entwicklungsrennen ein. Ferrari bringt zum Heimrennen in Imola keine Updates, weil aus Sicht der Scuderia das Wochenende-Format mit dem Sprint am Samstag und nur einem Freien Training am Freitag nicht genügend Zeit bietet, um die Neuerungen zu erproben.

Eine Ansatz, den Vasseur nur teilweise nachvollziehen kann: "Wenn man abwartet, dann kommt nach Imola Miami, was schwierig ist. Dann kommt Barcelona, was okay ist, aber dann folgen Monaco, Baku, Montreal ...", blickt er nachdenklich auf den Rennkalender.

Alfa Romeo setzt bei der Weiterentwicklung auf kleine Schritte

Grundsätzlich sieht Vasseur bei der Planung der Weiterentwicklung zwei verschiedene Ansätze. "Was ist einfacher: Alle vier Rennen ein großes Paket zu bringen oder bei jedem Rennen ein neues Teil? So haben wir es vor drei Jahren gemacht, denn in den vergangenen beiden Jahren haben wir das Auto nicht weiterentwickelt. Und ich glaube, damit waren wir sehr erfolgreich."

Dementsprechend will Alfa Romeo diese Entwicklungspolitik der kleinen Schritte auch in der aktuellen Formel-1-Saison weiter verfolgen. "Wir wollen vielleicht nicht bei jedem, aber bei fast allen Rennen Updates bringen", sagt Vasseur. "Das erste kommt in Imola, das nächste in Barcelona, und dann werden wir weiter versuchen zu pushen und so lange zu entwickeln wie möglich.

Allerdings gibt der Alfa-Romeo-Teamchef zu, dass Sprint-Wochenenden wie in Imola die Einführung von Updates nicht gerade erleichtert. "Sicherlich ist es nicht einfach, wenn die Saison gerade erst begonnen hat und wir noch dabei sind, Updates einzuführen und so weiter. Aber ich denke, das ist für alle gleich. Das Team entscheidet, ob es ein Update bringt oder nicht."

"Und es liegt an den Fahrern, im Freien Training einen guten Job zu machen. Wir kennen die Regeln, für mich ist das kein Drama. Es gibt auf der ganzen Welt jede Menge Meisterschaften, in denen man nur eine Stunde Freies Training oder weniger hat", will Vasseur das Wochenendformat nicht als Ausrede gelten lassen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.