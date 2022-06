Warum Alfa Romeo mit einer Sonderlackierung in Baku fährt Das Alfa-Romeo-Formel-1-Team wird beim Rennwochenende in Aserbaidschan mit einer Sonderlackierung an den Start gehen, die zudem die Farbe Grün beinhaltet

Das Alfa-Romeo-Formel-1-Team wird beim Großen Preis von Aserbaidschan mit einer Sonderlackierung antreten, die das übliche rotweiße Farbschema um grün ergänzt und damit eine italienische Flagge bildet. Mit der Änderung der Lackierung des Alfa Romeo C42 soll die Einführung des Alfa Romeo Tonale, einem elektrischen SUV, gefeiert werden. Die Motorabdeckung und der Seitenkasten werden für das Wochenende in Baku somit grün lackiert. In einer Erklärung des Teams heißt es: "Die Farbe Grün ist eine Anspielung auf den Farbton Montreal Green, der bei der Markteinführung des Alfa Romeo Tonale verwendet wurde, aber auch eine starke Verbindung zu Alfa Romeos Identität für den Übergang zu einem verantwortungsvolleren und nachhaltigeren Mobilitätskonzept darstellt." Dennoch darf die neue Lackierung auch als eine Hommage an die italienische Identität des Teams interpretiert werden. Sie zeigt auch die charakteristische Scheinwerferform des Tonale auf der Motorabdeckung des C42. Der Tonale, der an diesem Wochenende in die europäischen Ausstellungsräume kommt, ist das erste elektrifizierte C-SUV oder Crossover-SUV der italienischen Marke. Die Formel-1-Piloten Valtteri Bottas und Guanyu Zhou testeten den Wagen bereits Anfang des Jahres in den italienischen Alpen. Der Alfa Romeo Tonale, an dem das Formel-1-Design angelegt ist Foto: Motor1.com Hersteller Über die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr sagt Teamchef Frederic Vasseur: "Auch wenn es außerhalb der Formel 1 ist, denke ich, dass es wichtig ist, eine starke Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen aufzubauen." "Die Automobilseite ist ein Teil der Partnerschaft, welche entscheidend ist, wenn man die Partnerschaft zwischen der Marke und dem Formel-1-Team entwickeln will." Über den Teampartner JigSpace wird Alfa Romeo zudem Augmented Reality einsetzen, um den Fans eine "interaktive 3D-Version" der einmaligen Lackierung zu zeigen. Mit Bildmaterial von Alfa Romeo.