Alfa Romeo glaubt: Können Kampf mit Williams um P7 aufnehmen

Alfa-Romeo-Teamchef Alessandro Alunni Bravi glaubt, dass das Team aus Hinwil in den verbleibenden fünf Rennen der Formel-1-Saison 2023 mit Williams mithalten und um den siebten Platz in der Weltmeisterschaft kämpfen kann.

Nach einer frustrierenden Serie von nur einem Punkt an acht Rennwochenenden machte das Team in Katar mit dem achten Platz von Valtteri Bottas und dem neunten Rang von Guanyu Zhou einen wichtigen Schritt nach vorne.

Die sechs Punkte hievten Alfa auf den achten Platz in der Meisterschaftstabelle, vor Haas und nur sieben Punkte hinter Williams.

Während Williams deutlich gemacht hat, dass es sich auf das Projekt 2024 konzentriert, haben die Konkurrenten Alfa Romeo und AlphaTauri weiterhin neue Teile an die Strecke gebracht, während Haas viel Vertrauen in ein großes Upgrade-Paket setzt, das an diesem Wochenende in Austin enthüllt wird und dem Kampf um die kleinen Plätze eine zusätzliche Dimension verleihen wird.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir bis zum Ende der Saison um Platz sieben kämpfen können, denn wir haben uns entschieden, das Auto weiterzuentwickeln", sagt Alunni Bravi gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com.

"Aber natürlich müssen wir an jedem Rennwochenende ein perfektes Rennen wie in Katar abliefern, sowohl vom Team als auch vom Fahrer", betont er. "Katar war eine gute Belohnung, es war gut für das Team, für das Selbstvertrauen und für unsere Fahrer nach einer schwierigen Zeit."

"Aber die Meisterschaft ist noch lang, fünf Rennen mit zwei weiteren Sprintrennen. Es gibt also noch Raum für Verbesserungen. Wir müssen nach vorne schauen, um beim nächsten Rennen noch mehr Performance zu finden."

Andere Herangehensweise in Sachen Updates

Während die Haas-Upgrades aufgrund ihrer umfassenden Natur mehr Aufmerksamkeit erregten, veränderte Alfa sein Auto still und leise Rennen für Rennen, wobei ein überarbeiteter Heckflügel in Katar den letzten Schliff der jüngsten Update-Reihe darstellte.

"Es gibt nicht nur einen Weg, ein Auto zu entwickeln, es hängt auch davon ab, was man im Windkanal findet", sagt Alunni Bravi. "Ich denke, jedes Team hat einige Entwicklungen, aber dann muss man verstehen, ob es etwas gibt, das die zusätzliche Leistung bringt, die man braucht, um den Schritt zu machen."

"Wir haben uns zu Beginn des Jahres entschieden, die Entwicklung wirklich voranzutreiben, und wir werden das Auto bis zum letzten Rennen weiterentwickeln. Manchmal gibt es ein großes Upgrade, wie zum Beispiel in Singapur mit dem neuen Unterboden."

"Aber nach einem großen Upgrade versuchen wir immer, das Paket zu optimieren. In Katar haben wir das in Singapur eingeführte Paket durch einen flacheren Heckflügel-Flap ergänzt, der notwendig war, um in den mittelschnellen und langsamen Kurven eine gute Performance zu haben, aber nicht zu große Defizite beim Topspeed zu haben, der immer noch einer unserer Schwachpunkte ist."

Gibt es Punkte in Austin?

Alunni Bravi ist überzeugt, dass das Auto in Austin konkurrenzfähig sein wird, sieht aber auch Chancen, anderswo zu punkten: "Wir haben gesehen, dass unser Auto besser mit diesen Bedingungen zurechtkommt, wenn wir eine Strecke mit geringer Effizienz haben und mehr Abtrieb benötigen", sagt er. "Deshalb glauben wir, dass uns Austin in die Karten spielen wird."

"Mexiko wird etwas schwieriger, weil ich denke, dass Williams und AlphaTauri dort sehr stark sein werden. Und dann natürlich Sao Paulo und Abu Dhabi, wo wir immer sehr interessante Rennen gesehen haben, die etwas unberechenbar waren."

"Las Vegas ist für alle neu. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Aber in Miami war unser Paket konkurrenzfähig", ergänzt er.

"Ich denke, es kommt auf das Mindset, die Herangehensweise des Teams und der Fahrer an, was wir mit den neuen Upgrades finden werden, und natürlich müssen beide Fahrer ein solides und fehlerfreies Rennen fahren, denn am Ende der Saison zählt jeder Punkt. Und da dürfen wir uns auf der Strecke keine Fehler erlauben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.