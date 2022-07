Alfa Romeo: Guanyu Zhou ist eine der Überraschungen der Saison

Audio-Player laden

Alfa Romeo ist mit seiner neuen Fahrerpaarung für die Formel-1-Saison 2022 sichtlich zufrieden: Valtteri Bottas, der vom Topteam Mercedes kam, liegt auf Platz neun und hat bisher in sieben von zwölf Rennen gepunktet. Sein Teamkollege Guanyu Zhou kam bisher zweimal in den Top 10 ins Ziel und steht mit fünf Zählern auf dem Konto auf Rang 17. Der Chinese hat insbesondere Technikchef Jan Monchaux überzeugt.

"Zhou ist für mich eine Überraschung der Saison ", so der Technikchef. "Wir haben bei uns in den Reihen einen starken Referenzfahrer und ich kann mich an einige skeptische Stimmen vor der Saison einiger Journalisten erinnern, um hier diplomatisch zu bleiben. Er lernt eine Menge und hat in seinen Rennen seine Fähigkeiten bei Überholmanövern beeindruckend unter Beweis gestellt."

Monchaux spricht von einem "beeindruckenden Rookie", der das Auto in der Regel in einem guten Zustand zurück an die Box bringt. "Klar war er in zwei Unfälle verwickelt, aber normalerweise ist er sehr zuverlässig", heißt es. Im Qualifying habe sich der Chinese im Laufe der Saison ebenfalls stetig weiterentwickelt. Trotzdem habe der 23-Jährige noch eine Menge Luft nach oben.

"Wir haben zum Glück einen starken Referenzfahrer und daher weiß er, in welchen Bereichen er an sich arbeiten muss", stellt Monchaux klar. Zhou sei schon viel weiter in seiner Entwicklung, als das Team zu diesem Zeitpunkt der Saison 2022 geplant habe. "Das ist nicht nur für uns eine großartige Überraschung, sondern auch für die gesamte Formel 1."

"Bei Valtteri wussten wir, was wir da bekommen", sagt der Deutsch-Franzose. "Er hat genau das bestätigt: Professionalität, wichtigen Input, den er liefert, und auch seine positive Einstellung, die für das Team für ordentlich Schwung gesorgt hat. Es war also keine große Überraschung und er liefert ab. Er ist ein guter Qualifying-Pilot, auch wenn er an manchen Wochenenden einige Schwierigkeiten hatte."

Alfa Romeo lobt beide neuen Fahrer für die Saison 2022 Foto: Motorsport Images

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.