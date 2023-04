Alfa Romeo: Guanyu Zhou jetzt besser als Valtteri Bottas?

Audio-Player laden

Xevi Pujolar von Alfa Romeo lobt einen selbstbewussteren Guanyu Zhou, der sich in seiner zweiten Formel-1-Saison "gesteigert" hat und nun mit seinem erfahrenen Teamkollegen Valtteri Bottas mithalten kann.

Nach einer ungleichmäßigen Debütsaison, die Zhous Potenzial andeutete, wurde der chinesische Fahrer für eine zweite Saison verpflichtet und legte sofort einen besseren Start hin. Während er in Bahrain hinter Bottas lag, qualifizierte sich Zhou in einem schwierigen Rennen für Alfa Romeo in Saudi-Arabien davor und kam auch vor dem Finnen ins Ziel.

Als beide Fahrer in Melbourne mit unerwarteten Balanceproblemen zu kämpfen hatten, übertraf Zhou Bottas erneut und holte mit dem neunten Platz seine ersten Punkte in dieser Saison - nach Bottas' achtem Platz in Bahrain die zweite Punkteausbeute für das von Sauber geführte Team.

Ist Zhou der bessere Fahrer bei Alfa Romeo?

Xevi Pujolar, der Leiter der Rennabteilung von Alfa Romeo, lobt Zhou für die Fortschritte, die er in seinem zweiten Jahr macht: "Ich denke, dass Zhou sein Spiel verbessert hat. Ich würde sagen, dass die beiden jetzt ziemlich gleichauf sind", sagt er.

"Das ist gut für uns. Das Qualifying [in Australien] war nicht ideal, aber in den letzten beiden Qualifying-Sitzungen waren sie nahe an Q3 dran, beide, und das ist gut für das Team."

Die Daten des Technologieunternehmens 'PACETEQ' untermauern den Eindruck von Alfa Romeo. Im Qualifying ist Zhou durchschnittlich acht Hundertstel schneller als Bottas, im Rennen sogar etwas mehr als zwei Zehntel. Dennoch liegt der Finne mit zwei Punkten in der WM-Wertung vorn.

Seit Beginn der Wintertests machte Zhou einen deutlich selbstsichereren Eindruck, und in Melbourne sagte er: "Es ist gut, sich für das erste Rennen des Jahres selbstbewusst zu fühlen, was ich vergangenes Jahr um diese Zeit nicht war."

Alfa Romeo: Deshalb ist Zhou jetzt so gut

Pujolar glaubt, dass dieses gestiegene Selbstvertrauen der Hauptfaktor für die enorme Verbesserung des 23-Jährigen ist. "Er ist selbstbewusster", bestätigt er. "Das Auto ist ein anderes Auto, aber in der Formel 1 mit den Reifen ... sogar die Reifen haben sich ein wenig verändert, aber es ist immer noch das gleiche mit dem Team."

"Und dann arbeiten wir auch noch mit Valtteri zusammen, und so können wir mit beiden Fahrern zusammen einen Schritt machen. Und das gibt ihm auch Selbstvertrauen."

Bevor er seine ersten Punkte der Saison holte, meint Zhou, der vom chaotischen Zermürbungsrennen in Melbourne profitierte, dass Alfa Romeo nahe daran sei, in die Top 10 zu kommen, aber dass kleine Details im engen Kampf im Mittelfeld entscheidend seien.

"Es ist klar, dass es drei oder vier Teams gibt, die deutlich vor dem Rest liegen - aber ich denke, von P8 abwärts ist es sehr eng", sagt er. "Jeder kann diese letzten Punkte holen, was das Ziel ist. Wir sind nicht allzu weit davon entfernt. Es sind also nur die kleinen Details, die den Unterschied im Mittelfeld ausmachen können."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.