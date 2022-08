Alfa Romeo: "Guter Neustart" genau das, was Bottas brauchte

Audio-Player laden

Alfa-Romeo-Teamchef Frederic Vasseur glaubt, dass sein Team Valtteri Bottas einen "guten Neustart" bot, den er in der Formel 1 brauchte, nachdem er Mercedes Ende des vergangenen Jahres verlassen hatte.

Bottas wechselte für die Saison 2022 zu Alfa Romeo, nachdem er fünf Saisons bei Mercedes verbracht hatte. Dabei hat er die Rolle des Teamleaders beim Schweizer Team schnell angenommen und in diesem Jahr 41 der insgesamt 46 Punkte für Alfa Romeo geholt.

Bottas und sein Rookie-Teamkollege Guanyu Zhou bildeten 2022 ein komplett neues Team für Alfa Romeo, nachdem sich Kimi Räikkönen aus der Formel 1 zurückzog und Antonio Giovinazzi vom Team entlassen wurde.

Vasseur: Bottas hat "mega große Erfahrung"

Vasseur sagte, dass es "der richtige Zeitpunkt" für das Team war, die Fahrerpaarung aufzufrischen, und verwies auf die Chance, die sich insbesondere für Bottas nach fünf Jahren bei Mercedes bot. "Ich kenne Valtteri ziemlich gut, und er kam mit einer mega großen Erfahrung von Mercedes." sagt Vasseur.

"Es war auch ein guter Neustart für ihn, eine neue Herausforderung zu bekommen, und er hat sie so angenommen. Es war der richtige Ansatz für uns. Sicherlich ist es eine neue Herausforderung [unter dem Reglement 2022]. Aber das galt für alle in der Startaufstellung, denn wir wussten, dass wir eine neue Dreijahresperiode beginnen würden, und der Start ist wichtig."

Bottas sagte in einem Interview gegenüber 'Motorsport.com' vor der Sommerpause, dass 2022 dank der Stabilität eines mehrjährigen Formel-1-Vertrags bei Alfa Romeo "wahrscheinlich die angenehmste" Saison seiner bisherigen Karriere ist.

Warum es bei Alfa Romeo 2022 besser läuft

Alfa Romeo hat in diesem Jahr einen Aufschwung erlebt, nachdem man in den Jahren 2020 und 2021 am Ende des Feldes kämpfte und in diesen beiden Jahren zusammen insgesamt nur 21 Punkte holte. Sowohl Bottas als auch Zhou kämpfen 2022 regelmäßig um Punkte und tragen dazu bei, das Team aktuell auf den sechsten Platz in der Konstrukteurswertung zu bringen.

Vasseur meint, es sei "sehr schwierig, den Grund" für Alfa Romeos Schwierigkeiten in der Vergangenheit auszumachen, aber die Entscheidung, frühzeitig auf das Auto für 2022 umzusteigen, habe sich eindeutig ausgezahlt.

Vasseur lobt Zhou als Teamplayer

"Es stimmt, wir hatten zwei ziemlich schwierige Saisons. Wir haben der Vorbereitung auf 2022 viel Aufmerksamkeit geschenkt und ich denke, das hat uns am Ende in eine gute Position für die Saison gebracht."

Zhou konnte bei seinem Formel-1-Debüt in Bahrain einen Punkt für Alfa Romeo holen, bevor er beim Großen Preis von Kanada im Juni als Achter sein bestes Ergebnis erzielte. Obwohl Vasseur einräumt, dass Zhou "ein bisschen Glück" hatte, gerade dann zum Team zu stoßen, als man die Form wiederfand, lobt er den Teamplayer-Ansatz, den der chinesische Fahrer angenommen hat.

"Die Zusammenarbeit ist sehr gut", sagt Vasseur. "Zhou ist ein sehr teamorientierter Typ. Ich weiß nicht, ob es an der Kultur liegt, aber er denkt immer an die Gruppe, an das Team, und die Zusammenarbeit mit [den Fahrern] ist mega."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.