Alfa Romeo: Hoffnung auf Top-10-Qualifying mit beiden Autos

Audio-Player laden

Das Alfa-Romeo-Team geht mit einem guten Gefühl in das Qualifying zum Grand Prix von Mexiko 2022. Im Abschlusstraining am Samstag belegte Valtteri Bottas den achten und Guanyu Zhou den zwölften Platz. Dabei hatte Zhou am Freitag eine ganze Reihe unterschiedlicher Probleme erlitten.

"Zuerst blieb der Gang stecken, als ich an der Boxenausfahrt einen Start üben wollte", sagt der Chinese über das Freitagstraining. "Das konnten wir bis zum Ende der Session beheben. In FT2 lief dann der Motor zu heiß, und am Ende hatte ich noch ein Hydraulikproblem. Ich musste abstellen, damit da nicht größere Probleme entstehen."

Positiv aber: "Die Pace auf eine Runde war zum ersten Mal gar nicht so schlecht. Wir haben aber immer noch genug Raum, uns zu verbessern. Auch ich selbst, was das Fahrerische betrifft", sagt Zhou. "Ich hoffe, dass es am Samstag reibungslos läuft. Denn es ist sehr wichtig, dass wir im Hinblick auf die Konstrukteurs-WM ein gutes Wochenende haben."

In der liegt Alfa Romeo derzeit an sechster Position, zwar 86 Punkte hinter McLaren, aber nur drei Punkte vor Aston Martin, 16 Punkte vor Haas und 17 vor AlphaTauri. Bislang war Bottas der beste Punktelieferant für das Schweizer Team. Auf sein Konto gehen 46 der 52 Zähler. Zhou hat bislang erst sechs Punkte geholt.

"Das Auto", so der Finne nach dem Freitagstraining, "hat sich gut angefühlt. Ich habe schon vor dem Wochenende damit gerechnet, dass die Strecke hier gut für uns sein könnte, und bislang läuft es wirklich rund. Das Gefühl stimmt, die Rundenzeiten passen - und sie gehen mir ziemlich leicht von der Hand. Das ist ein gutes Zeichen für Qualifying und Rennen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.