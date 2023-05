Alfa Romeo in Miami ohne Punkte: "Spiegelt wider, wo wir aktuell stehen"

Nachdem er in Miami zum ersten Mal in dieser Formel-1-Saison den Q3-Einzug geschafft hatte, glaubte Valtteri Bottas im Rennen an eine reelle Punktechance. Doch das sollte weder ihm noch Alfa-Romeo-Teamkollege Guanyu Zhou gelingen. Er wurde 16., Bottas kam am Ende auf Platz 13 ins Ziel.

Trotzdem betont der Finne: "Aus diesem Wochenende kann man einiges Positives mitnehmen, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt, um in den Top 10 zu kämpfen."

"Der Start meines Rennens war recht gut: Wir machten ein paar Plätze gut und waren in den Punkterängen. Ich habe mein Bestes gegeben, um den Kampf fortzusetzen und meine Position zu verteidigen. Leider hatten wir nicht ganz das Tempo, das wir am Vortag gezeigt haben, als wir auf einer Runde konkurrenzfähig waren."

"Ich denke, unsere Platzierung spiegelt wider, wo wir im Moment stehen", räumt Bottas ein. "Wir müssen weiter daran arbeiten, uns zu verbessern. Unser Hauptaugenmerk muss jetzt darauf liegen, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen."

Das soll mit einem Upgrade gelingen, das für den Grand Prix der Emilia-Romagna geplant ist. "Ich freue mich auf die Upgrades, die wir in Imola haben werden", sagt Zhou, "und auch darauf, auf einer permanenten Rennstrecke zu fahren - ich habe das Gefühl, dass diese unserem Paket im Moment etwas besser liegen."

Ähnlich wie Bottas sieht er am Miami-Wochenende vor allem im Qualifying Fortschritte. "Aber wir müssen noch hart arbeiten, um am Sonntag wieder unter die Top 10 zu kommen."

"Im Rennen war es sehr schwierig, den DRS-Zug zu durchbrechen, und erst im weiteren Verlauf fand ich etwas mehr Geschwindigkeit und Platz. Wir nehmen das Positive vom Samstag mit und blicken nach vorne: Ich weiß, dass jeder im Team hart arbeitet, um Fortschritte zu machen", bekräftigt der Alfa-Romeo-Pilot.

Und Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi ergänzt: "Wir haben zwar keine Punkte geholt, aber wir haben eine Grundlage, auf der wir aufbauen können - zurück in Hinwil, wo das Team bereits an der Arbeit ist, um das Rennen zu analysieren und die Upgrades zu entwickeln, die in Imola ihr Debüt feiern werden."

"Im Rennen kämpften wir lange um einen Platz in den Top 10. Ohne Ausfälle war dies das Maximum, was wir erreichen konnten. Die Saison ist noch lang, und wir sind motiviert, beim nächsten Mal einen weiteren Schritt nach vorn zu machen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.