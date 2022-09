Alfa Romeo: "Keine Eile" bei der Entscheidung über Formel-1-Zukunft

Audio-Player laden

Der CEO von Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, sagt, das Unternehmen habe es "nicht eilig", eine Entscheidung über seine langfristige Zukunft in der Formel 1 zu treffen.

Alfa Romeo kündigte letzten Monat an , dass es seinen Sponsorenvertrag mit dem Sauber-Team am Ende der Saison 2023 beenden wird, bevor der Schweizer Rennstall voraussichtlich mit Audi zusammengeht.

Die Ankündigung von Alfa erfolgte am selben Tag, an dem Audi seine Absicht bestätigte, 2026 in die Formel 1 einzusteigen. Alfa kann nur dann über das Jahr 2023 hinaus in der Formel 1 bleiben, wenn es sich mit einem Team einigen kann, das Ferrari-Motoren einsetzt, sodass derzeit nur Haas in Frage kommt.

Alfa Romeo will sich bei Entscheidung Zeit lassen

Die einzige andere Möglichkeit wäre, sich mit einem Neueinsteiger zusammenzutun, der eine Power-Unit-Partnerschaft mit Ferrari vereinbart, wie zum Beispiel Andretti. Alternativ könnte sich das Unternehmen auch andere Kategorien wie die Formel E oder die WEC ansehen.

Wie andere Hersteller bewegt sich auch Alfa Romeo in Richtung Elektrofahrzeuge, was eine Entscheidung über die motorsportliche Zukunft beeinflussen könnte. "Ich bin für alles offen", sagt Imparato gegenüber 'Motorsport.com'. "Es ist übrigens eine Zeit, die mir die Möglichkeit gibt, alles ohne Druck anzusehen. Das ist es, was ich habe."

"Und ich würde sagen, selbst wenn wir vor Ende des Jahres eine Entscheidung treffen müssen, haben wir einige Wochen und Monate Zeit, um zu sehen, wie das Geschäft läuft, und auch, um in einer ruhigen Atmosphäre zu entscheiden."

Alfa Romeo mit Sauber-Partnerschaft zufrieden

"Ich bin also nicht in Eile. Alles liegt auf dem Tisch, würde ich sagen. Ich würde gerne den besten Kompromiss zwischen der Motorsport-DNA und der Umstellung auf Elektrofahrzeuge finden, die Sie sehen."

"Was ich versuche, ist diese Übereinstimmung zwischen meiner Geschichte und dem notwendigen existenziellen Schritt, den ich machen muss, zu finden. Und ich würde sagen, es ist nicht offensichtlich, zwischen der DNA-Geschichte und dem Wechsel."

Während er es ablehnt, sich zu Saubers erwartetem Deal mit Audi zu äußern, sagte Imparato, dass der Zeitpunkt der Bekanntgabe des Vertrags für 2023 dazu diene, "Klarheit" über die Beteiligung zu schaffen.

Alfa-Romeo-CEO: "Habe den besten Return on Investment im Fahrerlager"

"Das Bedürfnis nach Klarheit scheint sehr wichtig zu sein. Was ich also als Botschaft senden wollte, war sehr einfach. Erstens: Ich verlängere den Vertrag mit Sauber Engineering für 2023, und zwar aus einem Grund - wir sind mit ihnen zufrieden."

"Nicht nur auf der geschäftlichen Seite, denn auf der geschäftlichen Seite habe ich wahrscheinlich den besten Return on Investment im ganzen Fahrerlager. Sondern auch mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten an Sondereditionen, aber wir haben auch spezielle Veranstaltungen zusammen mit den GTA-Besitzern und den Besitzern von Klassikern organisiert. Wir sind froh, zusammen zu sein."

"Dritte Botschaft: 2024 wird das erste Jahr sein, in dem ich ein 100-prozentiges EV-Angebot für Alfa Romeo einführen werde. Da wir also nicht für drei Monate planen können, muss ich für mehr als das planen."

"Ich habe also gesagt, Leute, wir müssen ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen, ein neues Kapitel unseres Abenteuers, also mehr als eine Geschichte mit Sauber und mit dem Motorsport, und wir sollten von diesem Kontext profitieren, um es klar zu sagen. Und das war ein Sinn unserer Kommunikation."

Alfa-Romeo-CEO: Formel 1 nur mit Ferrari-Motor!

Auf die Frage, ob ein WEC-Projekt eine zukünftige Option sei, betont Imparato, dass alles möglich sei: "Nichts Definitives für 2024, absolut nichts. Heute konzentriere ich mich auf 2022 und 2023. In den kommenden Monaten, das kann ich sagen, werden wir bereit sein, die Überlegungen und Studien für 2024, 25 und 26 zu eröffnen."

"Und ich werde an dem Tag zu Ihnen zurückkommen, an dem ich der Meinung bin, dass ich etwas habe, das mit meiner DNA und mit der italienischen Sportlichkeit von Alfa Romeo übereinstimmt. Ich muss konsistent sein - italienische Sportlichkeit, das ist für mich die Signatur von Alfa Romeo."

Er fügt hinzu: "Es ist ganz klar, um noch einmal deutlich zu machen, dass wir niemals mit einem anderen Motor als Ferrari fahren werden, wenn wir in der Formel 1 bleiben sollten."

Mit Bildmaterial von LAT.