Alfa Romeo möchte an Testfahrer Robert Kubica festhalten

Alfa Romeo würde Robert Kubica gerne auch für 2021 als Testfahrer in der Formel 1 an Bord haben. "Das hoffe ich", sagt Teamchef Frederic Vasseur und würde den Polen gerne noch enger einbinden, als es in dieser Saison bereits der Fall war - obwohl Abu Dhabi bereits das fünfte Freie Training für Kubica in diesem Jahr war.

Für den ehemaligen Williams-Piloten war es jedoch ein anstrengendes Jahr, weil er neben seinen Einsätzen für Alfa Romeo auch als Stammfahrer in der DTM aktiv war. "Das waren verrückte sechs Monate", sagt Vasseur. "Wir hätten ihn gerne etwas öfter im Auto und etwas öfter im Simulator, um unsere Mittel zu entwickeln."

Er betont, dass Kubica dem Team trotz seiner Testfahrerrolle sehr verbunden ist und sehr gute Arbeit abliefere. Vor allem in Bahrain habe er gezeigt, dass er die Pace immer noch habe. "Ich wäre sehr glücklich, wenn Robert im kommenden Jahr im Team bleibt", so der Teamchef.

Am heutigen Freitag landete Kubica im ersten Training auf dem 15. Rang und war ganz zufrieden: "Es war ein interessanter Tag für uns und ein ziemlich positiver - zumindest bis zu Kimis technischem Problem am Abend", sagt er und kommt auf sein eigenes Programm zu sprechen.

"Wir hatten ein paar Dinge zu testen, hauptsächlich zum Evaluieren und für die langfristige Entwicklung des Autos. Für die Jungs in der Garage war es ein schwieriger Tag, da sie in kurzer Zeit einige Dinge verändern mussten - aber das haben sie toll gemacht", lobt er. "Die Bedingungen waren nicht die einfachsten, aber ich war zufrieden mit unserer Arbeit."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.