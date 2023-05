Alfa Romeo: Potenzial für WM-Punkte in Miami "auf jeden Fall vorhanden"

Bevor es am Samstag in Miami infolge des Q3-Unfalls von Ferrari-Pilot Charles Leclerc zum vorzeitigen Abbruch des Qualifyings kam, hat Alfa Romeo erstmals in der Formel-1-Saison 2023 den Q3-Einzug geschafft. Valtteri Bottas war es, dem dies mit P7 im Q2-Klassement gelungen ist.

Im abgebrochenen Q3-Segment blieb Bottas dann genau wie Max Verstappen (Red Bull) ohne Rundenzeit. So startet der Finne am Sonntag neben dem WM-Spitzenreiter aus der fünften Reihe in den Grand Prix von Miami 2023.

"Es ist großartig, dass wir es mal wieder ins Q3 geschafft haben", freut sich Bottas. Zuletzt war ihm und Alfa Romeo diese Errungenschaft im Qualifying zum Grand Prix von Mexiko 2022 gelungen. "Jetzt freue ich mich, mal wieder ein Rennen aus den Top 10 in Angriff zu nehmen", so der Finne.

Zwar hat Alfa Romeo dem C43 für das Miami-Wochenende kein Upgrade verpasst. "Das Ergebnis zeigt aber, dass uns über Nacht hinsichtlich der Abstimmung ein großer Schritt gelungen ist und dass wir entschlossen sind, zurückzuschlagen", so Bottas.

FOTOS: Alfa Romeo beim Grand Prix von Miami

Bottas' Teamkollege Guanyu Zhou war einer derjenigen, für die im Q2-Segment Feierabend war. Der Chinese hat sich für den 14. Startplatz qualifiziert und nimmt das Rennen am Sonntag somit neben Mercedes-Pilot Lewis Hamilton aus der siebten Reihe in Angriff.

"Im Vergleich zu den vorangegangenen Rennen fühle ich mich deutlich wohler im Auto. Das zeigt, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen", sagt Zhou und verrät, dass er sich in puncto Abstimmung "ein bisschen mehr an meinem Teamkollegen orientiert" hat.

"Q1 war eine saubere Session für mich. In Q2 hatte ich aber ein bisschen darunter zu leiden, dass ich eine Gruppe von Autos anführte", berichtet Zhou und erklärt: "Somit hatte ich auf meiner einzigen Runde auf frischen Reifen keinen Windschatten. Das reicht in diesem engen Feld schon, um das Weiterkommen zu verpassen."

P10 und P14 in der Startaufstellung. Wie schätzt Alfa-Speerspitze Bottas von diesen Ausgangspositionen die Chance auf WM-Punkte ein? "Das Potenzial für ein gutes Ergebnis ist auf jeden Fall vorhanden. Es wird ein langes Rennen und wie wir schon gesehen haben, ist es sehr einfach, einen Fehler zu machen. Wir sind aber guter Dinge und motiviert. Wenn wir unsere Arbeit gut erledigen, dann sollten wir eine echte Chance haben, ein gutes Ergebnis einzufahren."

Und Teamkollege Zhou verrät abschließend noch, dass in zwei Wochen beim Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola mit ein paar neuen Teilen am Alfa Romeo C43 gerechnet werden könne.

Weitere Co-Autoren: Amanda Curi. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.