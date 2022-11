Alfa Romeo: Sieg über Aston Martin wird "finanziell sehr hilfreich" sein

Audio-Player laden

Alfa Romeo konnte trotz einer punktelosen Fahrt beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi den sechsten Platz in der Weltmeisterschaft sichern und sich damit gegen Aston Martin behaupten. Beide Teams sind am Ende der Saison zwar punktgleich, doch Alfa Romeo hat das bessere Einzelergebnis in einem Rennen.

Es ist das beste WM-Resultat des von Sauber geführten Rennstalls seit 2012 und folgt auf zwei achte und einen neunten Platz in den drei Jahren unter dem Namen Alfa Romeo.

Die diesjährige Platzierung bringt Alfa Romeo schätzungsweise zehn bis zwölf Millionen Dollar an zusätzlichen Preisgeldern in der Formel 1 ein und wird es dem Team erlauben, 2023 die Kostengrenze zu erreichen, was in diesem Jahr nicht der Fall war.

"Das ist der beste Weg für uns, einen guten Winter zu haben, weil jeder positiv gestimmt sein wird. Und das ist sehr wichtig", kommentiert Teamchef Frederic Vasseur den WM-Erfolg. "Darüber hinaus ist es für uns immer entscheidend, diese Art von Kampf mit Aston Martin zu haben - es ist ein gutes Ziel."

Alfa Romeo will Kostendeckel ausschöpfen

"Und sicherlich wird es auch in finanzieller Hinsicht sehr hilfreich sein", sagt er weiter. "Da wir unter dem Kostendeckel liegen, ist jeder einzelne Zugewinn ein großer Unterschied. Wir werden es nächstes Jahr sehen, aber es wird sicher helfen."

"Ich weiß, dass einige Teams sagen, dass man mit zwei Millionen Dollar nichts machen kann, aber mit zehn Millionen Dollar werden wir in der Lage sein, eine Menge zu tun!"

Mit Blick auf die Strategie beim Grand Prix von Abu Dhabi attestiert Vasseur seinem Team gute Arbeit. Guanyu Zhou und Valtteri Bottas hatten die Aufgabe, die Aston Martins aufzuhalten und zu verhindern, dass sie zu weit in die Punkteränge fahren.

Am Ende wurde Lance Stroll Achter und Sebastian Vettel Zehnter, wobei letzterer in der Schlussphase nicht an Daniel Ricciardo vorbeikam, um den entscheidenden Punkt zu holen.

"Hätten wir ein besseres Qualifying gehabt, hätten wir wohl aus eigener Kraft um Punkte kämpfen können", meint Vasseur. "Aber mit dem Qualifying, das wir hatten, hatten wir keine andere Möglichkeit, als zu versuchen, die Situation mit der Strategie ein wenig zu kontrollieren, und das haben wir gut gemacht."

Nach Hamilton-Ausfall wurde Vasseur unruhig

"Die beiden haben viel für das Team getan, und sie haben die Situation mit Vettel und Stroll gut gemeistert", lobt der Teamchef das Alfa-Romeo-Duo. "Und natürlich können wir ihnen am Ende danken, wenn wir sehen, dass Vettel mit Ricciardo kämpft."

Vasseur gibt zu, dass er nervös war, als der späte Ausfall von Lewis Hamilton beide Astons um eine Position nach vorn beförderte: "Es war mehr als eng! Ich war ziemlich entspannt an der Boxenmauer, bis das Problem bei Lewis auftrat. Dann verbesserten sich beide um eine Position, und es wurde ein bisschen kniffliger."

"Und in den letzten paar Runden war ich der größte Fan von Daniel! Wenn Vettel in der Lage gewesen wäre, ihn zu überholen, wäre das sicher eine andere Geschichte gewesen. Aber für uns ist es am Ende eine großartige Leistung, und auch die beste Vorbereitung für das nächste Jahr", resümiert Vasseur zufrieden.

