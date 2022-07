Alfa Romeo: Sponsoreninteresse aus China trotz Guanyu Zhou "schwierig"

Audio-Player laden

Mit Guanyu Zhou hat die Formel 1 ihren ersten chinesischen Stammfahrer, doch neben dem fehlenden Grand Prix von China lässt momentan auch das Interesse von chinesischen Sponsoren zu wünschen übrig, wie Alfa-Romeo-Teamchef Frederic Vasseur bestätigt.

Alfa Romeo hat bei der Vertragsunterzeichnung ganz offen gesagt, dass ein Teil der Attraktivität der Verpflichtung von Zhou darin bestand, dass sie die Tür zu größeren kommerziellen Möglichkeiten in seinem Heimatland öffnen könnte.

Doch obwohl die Schweizer Mannschaft bereits Verträge mit einigen chinesischen Unternehmen wie SenseTime und AMX abgeschlossen hat, sagt Vasseur, dass sich die Dinge nicht so schnell entwickelt haben, wie sie es hätten tun können.

Vasseur: China-Interesse "geht recht langsam voran"

Auf die Frage, wie das Interesse von Sponsoren aus China nach der Zhou-Verpflichtung war, sagt Vasseur: "Bisher war es ein bisschen schwierig. Wir haben mit SenseTime [einen Vertrag, der am 1. Juli bekannt gegeben wurde], unterschrieben und wir hatten bereits AMX in der Vergangenheit [im Februar bekannt gegeben]. Das sind die beiden Hauptsponsoren, die wir aus China haben."

"Vielleicht braucht es Zeit, davon bin ich überzeugt. Und vielleicht muss Zhou zuerst regelmäßiger punkten und liefern, um neue Sponsoren anzuziehen. Aber wir haben das Gefühl, weil wir viele Kontakte haben, dass es anfängt zu funktionieren. Es geht aber recht langsam voran", so Vasseur.

"Wir haben jetzt unseren zweiten chinesischen Sponsor [SenseTime] unter Vertrag genommen und das ist ein guter Schritt, über den ich mich auch freue. Ich weiß, dass es ein langer Prozess sein wird", fügt er hinzu.

Vasseur verärgert über "Dummköpfe" nach Zhou-Verpflichtung

Während Vasseur stets betont, dass mögliche neue Sponsorenverträge ein Bonusaspekt der Verpflichtung von Zhou seien, ärgert er sich trotzdem über einige, die behaupteten, der chinesische Youngster sei nur wegen des Geldes ausgewählt worden.

"Wie wir wissen, gibt es im Fahrerlager eine ganze Reihe von Dummköpfen, die wenig Ahnung von unserem Geschäft haben", antwortet er auf die Vorwürfe, Zhou sei nur wegen der Sponsoren verpflichtet worden.

"Und es ist nicht so, dass wenn man einem Dummkopf einen Pass gibt, er cleverer wird. Am Ende ist es am besten, nicht zu reden, sondern zu tun. Und genau so ist er an die Situation herangegangen."

"Ich hatte eine Diskussion mit Zhou, als diese dummen Kommentare auf den Tisch kamen. Ich habe gesagt: 'Zhou, es ist egal, du musst deinen Job machen. Es ist egal, was sie denken und was sie heute sagen, du musst deinen Job machen und du hast die volle Unterstützung des Teams und das ist das Wichtigste. Also zeige einfach allen, dass du dazu in der Lage bist.'"

