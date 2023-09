Alfa Romeo zuversichtlich: Punkte in Singapur dank neuem Paket möglich

Alfa Romeo erlebte einen positiven Trainingsfreitag in Singapur (Formel 1 2023 live im Ticker) ohne große Höhe- und Tiefpunkte. Valtteri Bottas beendete den Tag mit einer knappen Sekunde Rückstand auf Platz zehn, Guanyu Zhou, dessen Vertrag am gestrigen Donnerstag verlängert wurde, belegte mit knapp 1,5 Sekunden Rückstand den 17. Rang.

"Heute war ein insgesamt positiver Tag", sagt Bottas. "Wir haben einige positive Rückmeldungen zu den Upgrades erhalten, die wir hier in Singapur vorgenommen haben und die dem Heck mehr Last und Stabilität verliehen haben, und das Gefühl war gut."

"Unsere Pace schien gerade so in den Top 10 zu liegen, aber wir müssen heute Abend weiter daran arbeiten, um das gewisse Extra zu finden, damit wir morgen, wenn es darauf ankommt, vorne dabei sind", so der Finne weiter, der ein ganz klares Ziel vor Augen hat.

"Unser Ziel ist es, an diesem Wochenende wieder zu punkten: Ich glaube, dass wir die Chance dazu haben, wenn wir alles richtig machen", sagt er. "Auf einer Strecke wie dieser, auf der das Überholen immer noch schwierig ist, ist eine gute Ausgangsposition im Qualifying natürlich entscheidend."

Teamkollege Zhou spricht von einem Tag, der aus seiner Sicht "recht reibungslos" verlief, da Alfa Romeo sein geplantes Programm abspulen konnte.

Seinen 17. Platz sieht er allerdings nicht so schlimm, da er im ersten Training nicht auf dem Soft-Reifen unterwegs war und am Nachmittag nur einen Run damit hatte, der aber nicht in einer sauberen Runde mündete. "Ich denke, wir sind näher dran, als es die Zeiten vermuten lassen, und mit einer guten Verbesserung können wir morgen ein paar Plätze gutmachen", sagt er.

"Wir müssen die Details unseres Set-ups ausarbeiten und uns gut auf das Qualifying vorbereiten: Es wird entscheidend sein, den richtigen Platz für unsere Runde zu finden, vor allem, weil sich das Feld im letzten Sektor zusammenstauen wird", so Zhou.

Das wird laut den Piloten am Samstag das große Problem. Sie erwarten eine Menge Verkehr in der letzten Schikane, der dadurch noch verschlimmert wird, dass sich davor nun eine lange Gerade befindet, weil die Fahrer dann schneller auf den Stau auflaufen.

Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi setzt große Hoffnungen in das neue Paket, das Alfa Romeo in den vergangenen Rennen eingeführt hat. Das Team hatte in Monza eine neue Vorderradaufhängung getestet, die laut ihm in Singapur Vorteile bringen sollte.

Zudem bringt Alfa Romeo einen neuen Unterboden und ein neues Aero-Paket mit, was laut Alunni Bravi "ein großer Schritt" ist, aber eher in Suzuka von Vorteil sein sollte. "Aber wir sagen immer, dass wir etwas mehr Zeit als andere Teams brauchen, zwei oder drei Rennen, um ein neues Paket zu maximieren - deshalb wollten wir den Boden hier sofort einsetzen."

"Wir sind also zuversichtlich, dass wir einen Schritt machen können, aber natürlich müssen wir ein ordentliches Qualifying absolvieren. Das war bisher unser Schwachpunkt", meint er. "Wenn wir in der Lage sind, beide Autos in Q2 zu haben, denke ich, können wir um Punkte kämpfen."

