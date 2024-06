Alonso: Bedingungen werden Kanada-GP zu einem "Glücksspiel" machen

Fernando Alonso sagt, dass der Große Preis von Kanada 2024 aufgrund von weiterhin wechselhaften Bedingungen zu einem "Glücksspiel" werden wird. Schon am Freitag gab es für die 20 Formel-1-Piloten kaum verwertbaren Fahrbetrieb, nachdem kurz vor dem ersten Training sogar ein Hagelschauer niedergegangen war.

Das erste Training dauerte effektiv nur 39 Minuten, weil die Session aufgrund stehenden Wassers auf der Strecke erst verspätet freigegeben wurde. Zumindest am Ende konnten die Piloten auf einer trockenen Linie die Soft-Reifen auspacken. Im zweiten Training wurde mit Slicks auf feuchter Fahrbahn begonnen, bevor sich die Bedingungen wieder verschlechterten.

Auch für Samstag und Sonntag sind wechselhafte Bedingungen vorhergesagt, sodass es am Wochenende laut Alonso darauf ankommen dürfte, welche Teams die besten Entscheidungen bei Reifen und Set-up treffen.

"Es wird immer ein Glücksspiel sein, wann man welchen Reifen aufzieht. Mal sehen, ob wir es richtig machen", sagt der Spanier, der sich am Freitag die Bestzeit vor George Russell und seinem Aston-Martin-Teamkollegen Lance Stroll geholt hatte.

"Es war für alle ein schwieriger Freitag. Nicht viele Runden im FT1, nicht viele Runden im FT2, keine echten Runden im Trockenen und keine echten Runden im Nassen. Wir waren mitten im Nirgendwo", sagt Alonso.

"Aber das kann im Qualifying und im Rennen genauso sein, also sind es trotzdem sehr nützliche Informationen. Wir müssen die Daten ein wenig analysieren und sehr scharfsinnig sein", so der Spanier. "Mit der richtigen Entscheidung kann man fünf Sekunden gewinnen, mit der falschen ist man aus dem Rennen."

Ein zusätzliches Element ist der brandneue Asphalt des Circuit Gilles Villeneuve, doch Alonso zeigt dem neuen Asphalt bislang den Daumen nach oben: "Er fühlt sich okay an", sagt er. "Natürlich ist er nicht sehr sauber. Auch nach dem Gewitter ist er ziemlich staubig, aber gleichzeitig fühlt er sich ziemlich griffig an, also denke ich, dass der neue Asphalt gut ist."

"Wir müssen ihn nur im richtigen Nassen testen, um zu sehen, ob es Aquaplaning oder Ähnliches gibt, aber abgesehen davon wird es ein interessantes Wochenende."

Alpine-Pilot Pierre Gasly, der vor zwei Wochen in Monaco seine ersten Punkte der Saison holte, sieht in den veränderten Bedingungen eine weitere Chance, in die Top 10 zu fahren: "Das wird den Rest des Wochenendes noch spannender machen", sagt der Franzose. "Natürlich gibt es viele Fragezeichen, was den neuen Asphalt angeht und wie der Abbau am Sonntag sein wird."

"Aber aus der Position, in der wir uns befinden, sehe ich es als ein opportunistisches Wochenende. Wir wissen, wo wir stehen. Wir wissen, dass Monaco eine einmalige Sache und eine sehr spezielle Strecke war."

"Aber hoffentlich können die Bedingungen die Dinge etwas aufpeppen und uns mehr Möglichkeiten eröffnen."

