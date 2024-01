Alonso: Bodeneffekt-Autos in der Formel 1 immer noch "verwirrend"

Mit der radikalen Überarbeitung der technischen Regeln für 2022 hat sich die aerodynamische Ausrichtung der Formel-1-Boliden verschoben. 60 Prozent des gesamten Abtriebs werden auf der Unterseite der Autos erzeugt. Das mache es für die Teams und Fahrer zuweilen "verwirrend", sagt Fernando Alonso.

Der Aston-Martin-Pilot ist der Meinung, dass die vielen Schwankungen im Feld der Saison 2023 - mit Ausnahme von Red Bull - auf die neue Bodeneffekt-Ära zurückzuführen seien. "Die Autos sind definitiv schwieriger abzustimmen, schwieriger zu verstehen. Noch schwieriger ist es, dem Team Feedback zu geben."

"Manchmal fahren wir mit diesen Autos und haben das Gefühl, dass alles gut läuft. Wenn man dann auf das Klassement schaut, steht man vielleicht auf Platz 14", erklärt Alonso.

"Und manchmal ist das Gegenteil der Fall. Da fährt man ein sehr schwieriges Auto. Die Balance ist völlig daneben, und dann hält man an und ist unter den ersten Drei. Es erfordert eine sehr sensible Art und Weise, diese Autos abzustimmen."

In Anbetracht des Ausmaßes der Überarbeitung hatten die Teams vor allem zu Beginn der neuen Regelära mit Porpoising und Bouncing zu kämpfen, während die Reihenfolge der Verfolger von Red Bull von Rennen zu Rennen schwankte.

Aston Martin, McLaren, Ferrari und Mercedes waren 2023 zeitweise das zweitschnellste Team, da die Autos auf verschiedenen Streckentypen mit der Konstanz zu kämpfen hatten.

Alonso vermutet, dass das launische Verhalten der Boliden sowohl auf die aerodynamische Basis als auch auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, die Autos so niedrig und steif wie möglich zu fahren, um den Bodeneffekt zu maximieren.

Das richtige Verhältnis zwischen diesen beiden Faktoren zu finden, unterstreiche, wie "komplex" die aktuellen Autos sind und wie sehr sie verwirren können, meint Alonso. "Ich glaube nicht, dass das nur an der Aerodynamik liegt. Ich glaube, es liegt auch an der Aufhängung, die so steif und so niedrig ist", sagt er.

"Man vermisst ein wenig das Feedback, das einem das Auto gibt. Wie ist die wirkliche Balance des Autos, wie ist das Zusammenspiel zwischen Reifen und Aerodynamik, zwischen Aufhängung und mechanischem Grip? Diese drei Parameter sind manchmal ein wenig verwirrend. Es ist eine sehr komplexe Generation von Autos."

Weitere Co-Autoren: Alex Kalinauckas. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.