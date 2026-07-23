Alonso bremst Euphorie: "Kein Update der Welt" holt Aston-Rückstand auf!

Aston Martin bringt an diesem Wochenende auf dem Hungaroring ein quasi vollkommen überarbeitetes B-Spec-Chassis an den Start, doch Fernando Alonso bemüht sich nach Kräften, die im Fahrerlager hochgekochte Erwartungshaltung einzufangen.

Nach einem katastrophalen bisherigen Saisonverlauf 2026 ist der britische Traditionsrennstall - abgesehen von einem glücklichen Punktgewinn Alonsos in Monaco - das Schlusslicht der Formel 1. Der Spanier macht nun klar, dass auch das lang ersehnte Groß-Update Wunder unmöglich macht.

"Es gibt kein Paket auf dieser Welt, das dir so viel Zeit bringt", sagt der Spanier im Hinblick auf den aktuellen Rückstand von rund fünf Sekunden pro Runde in Sachen Rennpace. "Wahrscheinlich hätte sich an unserer Position rein gar nichts geändert, selbst wenn man das Update-Auto schon vor einer Woche in Spa gefahren wäre. Genau so müssen wir die Sache angehen und betrachten."

Die Zahlen der vergangenen Wochen sprechen eine deutliche Sprache: Zuletzt in Spa-Francorchamps qualifizierten sich Alonso und sein Teamkollege Lance Stroll bereits zum fünften Mal in Folge für die allerletzte Startreihe. Der Rückstand auf den vor ihnen liegenden Cadillac von Sergio Perez betrug gigantische zwei Sekunden.

Während die US-amerikanische Konkurrenz ihren Boliden kontinuierlich weiterentwickelt hat, hielt Aston Martin mit Updates bewusst hinterm Berg, um grundlegende Probleme am AMR26 an der Wurzel zu packen.

Alonso rechnet vor: Zwei Sekunden holt kein Update auf

Am Hungaroring schlägt nun die Stunde der Wahrheit mit einem drastisch abgeänderten Chassis inklusive neuer Aerodynamik und reduzierter Masse, ehe erst nach der Sommerpause in Zandvoort ein Motor-Update folgen soll. Doch während Perez bei Cadillac vermutet, dass Aston Martin den Abstand "definitiv" verkürzen wird, zeigt sich Alonso deutlich skeptischer bezüglich eines sofortigen Leistungssprungs.

"Ich denke gar nicht so sehr über Zahlen, Positionen oder Ähnliches nach. Denn wenn wir auf die letzten fünf Rennen zurückblicken, hatten wir ganz unterschiedliche Abstände zum Mittelfeld", stellt der zweimalige Weltmeister am Mediendonnerstag klar. Das Grundproblem liege in der schieren Größe des Rückstands begründet, den ein einziges Aerodynamik-Paket schlicht nicht wettmachen könne.

"Wir hatten einen mehr oder weniger konstanten Abstand zur Poleposition, die im Moment natürlich unerreichbar für uns ist. Aber es gab ein paar extrem schwierige Kurse: Silverstone war hart, und Spa war eine der schwersten Strecken überhaupt - da lag der Fahrer direkt vor uns 2,1 Sekunden weg", rechnet der 44-Jährige vor.

Hoffnung auf Budapest und das Verständnis der Richtung

Ein kleiner Funken Hoffnung bleibt für den Ungarn-Grand-Prix dennoch, was das reine Streckenprofil betrifft. Der eng gewundene Kurs verlangt nicht zwingend nach der höchsten Motorleistung, wo Aston Martin aufgrund des noch ausstehenden Honda-Updates weiterhin im Hintertreffen ist.

"Es wird sich von Rennstrecke zu Rennstrecke unterscheiden. Hoffentlich ist Budapest ein Kurs, der uns etwas mehr entgegenkommt. Die Motorleistung ist hier nicht der entscheidende Faktor - und das Triebwerk updaten wir zwar noch, aber eben erst später", erklärt Alonso.

"Wir haben also immer noch ein Defizit, das wir aufholen müssen. Mir geht es vor allem darum zu verstehen, wie die Richtung des Autos ist. Ob wir auf dem richtigen Weg sind und ob wir die Performance schlussendlich freischalten können."

Die Aussagen des Superstars decken sich exakt mit dem Tenor der Teamführung aus Silverstone. Bei Aston Martin dreht sich an diesem Wochenende alles um gezieltes Erwartungsmanagement. Dass ein Rennstall mitten in der Saison im Grunde ein komplettes B-Spec-Auto an den Start bringt, ist im modernen Formel-1-Reglement eine absolute Seltenheit geworden. Entsprechend geht es in Budapest vorrangig darum, das neue Material kennenzulernen und Daten zu sammeln.

Krack bremst: "Keine Tests wie im Winter"

Aston Martins Leiter an der Rennstrecke, Mike Krack, unterstreicht die Komplexität dieser Mammutaufgabe. Die Herausforderung liege vor allem darin, dass dem Team keinerlei Testkilometer außerhalb des Rennwochenendes zur Verfügung stehen.

"Wenn man derart substanzielle Upgrades bringt, muss das Team an der Rennstrecke diese so schnell wie möglich verstehen lernen", gibt Krack zu bedenken. "Wir haben keine Wintertests, bei denen man einfach ein paar Runs und Back-to-Back-Vergleiche fahren kann. Das legt extrem viel Gewicht auf die Qualität deiner Daten und das Verständnis deiner Simulationen."

Auch Krack warnt deshalb davor, vom ersten Freien Training an Wunderdinge auf der Stoppuhr zu erwarten: "Wir erwarten keineswegs, dass wir beim ersten Run morgen gleich alles herausholen. Wir müssen lernen, damit umzugehen und das Beste herauszuholen. Wir haben ein gutes Streckenteam und ein starkes Support-Team in der Fabrik, die das schnell analysieren werden. Wir werden rasch die richtigen Schlüsse ziehen, aber es wird etwas Zeit brauchen."

Grundlagenarbeit steht im Vordergrund

Statt nach den Sternen zu greifen, steht für die Ingenieure um Adrian Newey und Mike Krack in den kommenden Wochen mühsame Abstimmungsarbeit auf dem Programm, um das neu gestaltete Auto (unter anderem mit Rückkehr zum High-Rake-Konzept) auf der Piste zu verstehen.

"Ich denke, die grundlegenden Tests, die wir durchführen müssen - sei es bezüglich der Fahrhöhe, der Anstellung des Autos (Rake) und all dieser Dinge - werden sich über die nächsten Events erstrecken", schließt Krack ab.

Für Aston Martin geht es an diesem Wochenende also keineswegs um ein "Do-or-Die", sondern vielmehr um den ersten Schritt eines langen Lernprozesses. Ob der B-Spec-AMR26 das Team zumindest wieder näher an Cadillac und das hintere Mittelfeld heranrückt, werden die ersten Sessions auf dem Hungaroring zeigen.