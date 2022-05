Alonso entschuldigt sich bei Gasly: "Mein Fehler hat sein Rennen ruiniert" Fernando Alonso verkalkuliert sich beim Überholversuch an Pierre Gasly, es kommt zur Kollision - Was folgt, sind eine Strafe für Alonso und eine Entschuldigung an Gasly

Autor: Juliane Ziegengeist Co-Autor: Luke Smith Audio-Player laden Für Fernando Alonso endete die Formel-1-Premiere in Miami doppelt bitter. Erst erhielt der Alpine-Pilot für eine Kollision mit Pierre Gasly eine Fünf-Sekunden-Strafe, die ihn im vorläufigen Rennergebnis auf Platz neun zurückwarf. Darauf folgte eine weitere Fünf-Sekunden-Strafe, weil er die Strecke verlassen und sich in Kurve 14 einen dauerhaften Vorteil verschafft hatte. Das kostete Alonso den Punkterang. Am Ende stand Platz elf zu Buche. Außerdem erhielt er einen Strafpunkt auf seine FIA-Rennlizenz, womit er nun auf insgesamt fünf Punkte kommt. "Es war ein hartes Rennen auf unserer Seite, ganz klar", resümiert der Spanier. "Ich war am Start sehr aggressiv. Dort habe ich vier oder fünf Plätze gutgemacht, ich habe Lewis (Hamilton; Anm. d. R.) berührt, aber danach war das Auto gut. Das war also eine glückliche Berührung. Der Boxenstopp war dann langsam. Da habe ich etwa vier Sekunden verloren, die ich auf Gasly wieder aufholen musste." Alonso: Wollten die Position zurückgeben, aber ... Alonso gelang es, die Lücke zu schließen. In Kurve 1 kam es zur Attacke: Der Alpine-Pilot stach von weit hinten innen hinein und kollidierte mit Gasly. "Ich war sehr optimistisch mit diesem Manöver", gibt Alonso zu und nimmt die Schuld auf sich. "Die Fünf-Sekunden-Strafe habe ich verdient. Es war mein Fehler, ich habe zu spät gebremst. Wir waren bereit, die Position zurückzugeben, aber er befand sich zu diesem Zeitpunkt beim Boxenstopp, also musste ich diese fünf Sekunden kassieren." Mit Gasly suchte er nach dem Rennen das Gespräch und entschuldigte sich: "Heute habe ich zu spät gebremst und das hat Pierres Rennen zerstört. Es war mein Fehler, und er tut mir leid, denn ich weiß, wie er sich fühlen muss, und es war nicht seine Schuld. Es ist sehr schwer, ein Rennen nicht zu beenden, wenn dich jemand von hinten berührt. Ja, es war Pech für ihn, und mein Fehler." Schaden an Gaslys Auto führt zu nächster Kollision Der AlphaTauri-Pilot bestätigt: "Ja, wir haben gesprochen und er hat sich entschuldigt, aber das bringt mir die Punkte natürlich auch nicht zurück. Es ist einfach schade und ich bin wirklich enttäuscht, denn es war ein toller Nachmittag." "Wir hatten einen fantastischen Start", rekapituliert Gasly. "Ich konnte Lewis in Kurve 1 überholen und lag dann auf Platz sieben. Am Ende hätte es ein toller Kampf mit Fernando werden können, aber das war einfach ein Schritt zu weit und hat unser Rennen ruiniert." Wegen eines Schadens hinten rechts konnte er nach dem Zwischenfall mit Alonso nicht mehr richtig lenken: "Wir haben versucht, noch eine Runde zu fahren, um zu sehen, ob wir weitermachen können. Aber das Auto war zu beschädigt." Nach einer Kollision mit Lando Norris war das Rennen für Gasly dann endgültig vorbei. Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel Formel-1-Liveticker: Muss Red Bull das Entwicklungstempo drosseln? Nächster Artikel Formel 1 2022: Fahrer des Tages geteilte inhalte