Alonso fordert Strafe für Sainz: "Wenn ich nicht vom Gas gehe, dann ..."

Das erste Sprintrennen der Saison nach dem neuen Format des Wochenendes sorgte für ein hektisches Rennen beim Großen Preis von Aserbaidschan der Formel 1 2023. Die Fahrer konnten Risiken eingehen, weil sie sich bewusst waren, dass ein Zwischenfall den Sonntag nicht beeinträchtigen würde, da der Samstag ein völlig unabhängiger Renntag war.

Aus diesem Grund versuchte Fernando Alonso sein Comeback von der achten Position aus, was ihm auch gelang, nachdem sich seine DRS-Probleme im Qualifying am Morgen wiederholt hatten.

Zunächst überholte der zweifache Weltmeister Alexander Albon und Lewis Hamilton, aber im Kampf mit dem Briten, der seinerseits versuchte, Carlos Sainz zu überholen, kam es zu einem kontroversen Zwischenfall. Der Ferrari-Pilot schloss vor Kurve zwei die Tür zu seinem Landsmann, indem er heftig nach links zog, was dazu führte, dass der Spanier bremsen musste, um nicht in die Mauer zu krachen.

Alonso: Hoffe die FIA wird sich das ansehen

"Carlos [Sainz] hat mich in Kurve zwei in die Mauer gedrückt, das war eine kleine 'Überraschung', mal sehen, ob sie [die Stewards] etwas tun können und wir diese Position gewinnen können", sagt Alonso nach dem Sprint. "Ich musste also vom Gas gehen, und wenn ich das nicht getan hätte, wären wir beide gecrasht. Ja, ich hoffe, die FIA wird sich das jetzt ansehen."

"Aber auch so haben wir heute Punkte geholt, was nicht einfach war, wenn man als Achter startet, und wir werden sehen, ob wir noch Fünfter werden können", fügt der WM-Dritte hinzu.

Probleme mit dem DRS-System schien Alonso zudem nicht mehr zu haben, wie der Spanier bestätigt: "Das DRS hat meiner Meinung nach funktioniert, was ein bisschen das Wort war, das wir im Team am meisten benutzt haben, weil wir Probleme hatten", erklärt er.

"Zweimal zumindest hat es im Rennen funktioniert, ein anderes Mal weiß ich es nicht, weil ich nicht in den Rückspiegel geschaut habe, aber ich denke, wir werden es heute Abend analysieren und wenn wir irgendwelche kleinen Änderungen vornehmen müssen, wird es hoffentlich auch morgen funktionieren."

Alonso peilt bessere Platzierung im Rennen an

Am Sonntag wird er zudem gleich vom sechsten Startplatz aus starten, sodass es etwas einfacher sein wird: "Wir starten morgen weiter vorne in der Startaufstellung, statt als Achter starten wir als Sechster, mal sehen, ob wir in die Top Fünf fahren können. Wir waren an diesem Wochenende nicht sehr schnell, und wenn wir heute Sechster und morgen Fünfter werden, dann würde ich das nehmen."

Allerdings ist er sich für das Hauptrennen nicht sicher, ob das DRS einwandfrei funktionieren wird, da man bei Aston Martin noch nicht ganz hinter die Problemursache gestiegen ist: "Ich denke, wir können uns nicht zu 100 Prozent sicher sein, denn wir haben in jeder Sitzung Probleme gehabt", sagt Alonso.

"Ich glaube also nicht, dass das System für das morgige Rennen immer noch kugelsicher ist, aber so ist es nun einmal. Selbst mit DRS scheint es sehr schwierig zu sein, zu überholen, wenn man den Autos folgt. Vielleicht ist es also morgen nicht der entscheidende Faktor. Auch wenn es nicht funktioniert."

