Alonso: FT1-Probleme haben unser ganzes Wochenende versaut

Für Aston Martin scheint das Austin-Wochenende nach dem enttäuschenden Auftakt am Freitag keine positive Wendung mehr zu nehmen. Auch im Sprint hatten Fernando Alonso und Lance Stroll keine realistische Chance auf ein Top-Ergebnis. "Die Frustration wurde im Rennen nicht wirklich größer, weil wir bereits wussten, dass wir nicht konkurrenzfähig sind", ist Alonso ehrlich.

"Wir waren im Freien Training und im Qualifying nicht konkurrenzfähig, und auch im Sprintrennen gab es keinen Unterschied", erklärt der Spanier, der auch für den Sonntag keine Besserung sieht. "Das Auto befindet sich seit dem Freien Training im Parc-Ferme-Zustand, und vielleicht stehen wir in Bezug auf die Abstimmung nicht optimal da."

Während Alonso als 13. immerhin die Zielflagge sah, musste Teamkollege Stroll seinen AMR23 vorzeitig abstellen. "Es war ein guter Start in das Rennen: Ich habe in den ersten Runden ein paar Plätze gutgemacht und war mit meinem Überholmanöver gegen Daniel [Ricciardo] zufrieden", berichtet der Kanadier.

"Danach begannen meine Reifen abzubauen, bevor ich keine Bremse mehr hatte, sodass wir das Rennen aufgeben mussten", sagt Stroll. "Wir werden uns heute Abend wieder zusammensetzen - mit dem Vorteil, dass wir noch ein paar Runden fahren konnten - und uns darauf vorbereiten, morgen wieder zu starten."

Alonso glaubt, dass es an einem "gewöhnlichen" Rennwochenende mit drei Trainingssitzungen anders gelaufen wäre. "Oder wir wollen es zumindest glauben", ist der Aston-Martin-Pilot vorsichtig. "Mit einem längeren Training hat man natürlich auch mehr Zeit, Kombinationen von Set-ups zu testen und verschiedene Möglichkeiten, das neue Paket zu optimieren."

"Haben schon seit einigen Monaten zu kämpfen"

Im Nachhinein muss Alonso zugeben, dass es "ein bisschen riskant war", die Upgrades ausgerechnet am Sprintwochenende in Austin zu bringen. Wobei erst die Bremsprobleme im Freien Training dazu führten, dass Aston Martin das geplante Testprogramm nicht umsetzen konnte.

"Seit diesem Moment stehen wir mit dem Rücken zur Wand", sagt der zweifache Weltmeister, der das aktuelle Wochenende schnellstmöglich abhaken möchte, um sich auf das Rennen in Mexiko zu konzentrieren. "Dort haben wir wieder drei Freie Trainings, wir werden viele Dinge am Auto testen. Und wir werden uns hoffentlich konkurrenzfähiger fühlen. Das hier ist schmerzhaft."

Alonso glaubt nicht, am Sonntag ein gutes Ergebnis einzufahren Foto: Motorsport Images

"Wir haben schon seit einigen Monaten zu kämpfen", weiß der Spanier die Ergebnisse der vergangenen Rennen einzuschätzen. "Das ganze Werk arbeitet mit Hochdruck daran, dieses Paket nach Austin zu bringen, und man kann nicht im letzten Moment sagen, dass man lieber auf Mexiko wartet."

Alonso: Entwicklung muss "aggressiver" sein

"Alle arbeiten Tag und Nacht daran, neue Teile zu bringen", weiß Alonso die Arbeit seines Teams zu schätzen. Als Hauptproblem für die fehlende Konkurrenzfähigkeit in Austin sieht der Aston-Martin-Pilot die Schwierigkeiten im Training: "Wir hatten dort zu viele Probleme, die wir angehen müssen, und wir müssen sicherstellen, dass das nicht wieder passiert."

Dass Aston Martin nach dem starken Saisonauftakt bei den letzten Rennen immer weiter zurückgefallen ist und sich nun sogar mit einem Platz in den Top-Zehn schwertut, liegt nach Ansicht von Alonso nicht daran, dass das Verständnis über das Auto und die aktuellen Entwicklungen fehlt.

Bild mit Symbolcharakter: Alonsos Gesichtsausdruck spricht Bände Foto: Motorsport Images

"Aber das sind Spitzenteams, wie McLaren oder jetzt Mercedes, und weit vorne, Ferrari. Das ist also eine Top-Liga", weiß Alonso. "Wenn wir also in Zukunft konkurrenzfähig sein wollen, ist dies eine sehr wichtige Saison für uns. Und wir lernen in allen Bereichen, nicht nur auf der Strecke, sondern auch abseits der Strecke, was wir tun müssen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.