Alonso hofft auf Wunder im Rennen: "Red Bull in eigener Liga"

Audio-Player laden

Fernando Alonso glaubt, dass Aston Martin "nicht in der Lage" ist, Red Bull beim Großen Preis von Saudi-Arabien am Sonntag zu schlagen. Nach seinem dritten Platz im Qualifying und der Gridstrafe für Charles Leclerc wird der Spanier neben dem Polesetter Sergio Perez aus der ersten Reihe ins Rennen gehen. Auf die Pole-Zeit fehlten Alonso 0.465 Sekunden.

Trotz des soliden Qualifying-Ergebnisses ist man sich im Formel-1-Fahrerlager einig, dass der Aston Martin im Renntrimm viel stärker als auf eine schnelle Runde ist, und Alonso erklärt, dass die allgemeine Longrun-Pace und ein schonender Umgang mit den Reifen am Sonntag mehr Leistung bringen werden.

"Ich weiß nicht [ob wir Perez schlagen können] - ich denke, wir sind noch nicht in dieser Position", so Alonso. "Was die reine Pace angeht, denke ich, dass Red Bull in einer anderen Liga fährt, und ich denke, wir müssen uns mehr auf die Teams dahinter konzentrieren."

Alonso rechnet mit Vierkampf ums Podium

"Ferrari wird sehr stark sein, Mercedes ist stark, auch Alpine - sie sind hier schnell. Ich denke, unser Rennen liegt gerade hinter uns. Wir haben heute gesehen, dass Max im Qualifying wahrscheinlich in seiner Liga war und er das Qualifying mit einem mechanischen Problem nicht beenden konnte."

"Auch wenn wir uns auf uns konzentrieren und versuchen, die Leute hinter uns zu halten, wenn vorne etwas passieren sollte, werden wir versuchen, die Gelegenheit zu nutzen", sagt Alonso. "Ich will nicht pessimistisch klingen, aber wenn wir die Pace im Freien Training und in Bahrain sehen, müssen wir ehrlich zu uns selbst sein und wissen, dass Red Bull allen ein wenig voraus ist."

"Es ist nicht das Ziel für morgen, mit Checo um den Sieg zu kämpfen. Aber wie ich schon sagte, die Formel 1 ist keine exakte Mathematik, alles kann passieren, und heute war Verstappen auf P15. Solche Dinge passieren manchmal."

Teamchef Krack: "Sind nicht hier, um Zweiter zu werden"

"Ich glaube, wenn man aus der ersten Reihe startet, fährt man nicht für den zweiten Platz", sagt Krack. "Es würde mich sehr wundern, wenn Fernando anders denken würde. Also, das ganze Team versucht natürlich, das Beste herauszuholen und wir sind nicht hier, um Zweiter zu werden."

Alonso: Das muss für den Sieg zusammenkommen

Bei den Rennsimulationen am Freitag hat sich gezeigt, dass Aston Martin erster Red-Bull-Verfolger ist, während es dahinter eng zwischen drei Teams zugeht: Mercedes, Ferrari und Alpine. Alonso erwartet daher, dass Aston Martins Rivalen am Sonntag ein enges Rennen fahren werden.

"Ich erwarte, dass es ein sehr enges Rennen wird, und ich denke, dass es von kleinen Details bestimmt werden wird: Eines wird der Start sein, eines das Reifenmanagement. Das andere wird die Strategie sein und das letzte wird wahrscheinlich Glück sein."

"Wir haben ja vergangenes Jahr bei Checo gesehen, dass Glück und ein Safety-Car hier einen großen Faktor spielen können. Ich denke, dass wir als Team bereit sind, alles in die Hand zu nehmen, was in unserer Macht steht. Das Auto scheint auf den Longruns gut zu funktionieren, es scheint sehr reifenschonend zu sein und wir werden versuchen, unsere Stärken zu maximieren und hoffentlich Glück haben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.