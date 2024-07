Alonso lobt McLaren-Erfolgsgarant Stella: "Er ist ein unglaublicher Anführer"

Er ist das Gesicht des Aufschwungs bei McLaren: Teamchef Andrea Stella hat den Traditionsrennstall aus Woking nur anderthalb Jahre nach seiner Amtsübernahme in eine Position gebracht, in der das Team aus eigener Kraft einen überlegenen Doppelsieg einfahren kann, wie am letzten Wochenende in Budapest.

Einer, der davon überhaupt nicht überrascht ist, ist Formel-1-Rekordstarter Fernando Alonso: Der Spanier kennt Stella bestens. Wie zuvor auch schon die Weltmeister Michael Schumacher und Kimi Räikkönen, arbeitete Alonso bei Ferrari lange Zeit eng mit Stella zusammen - und nahm ihn 2015 bei seinem Wechsel zu McLaren sogar gleich mit ins Team.

Während Alonso nach einer Auszeit über den Umweg Alpine zu Aston Martin gelangte, ist Stella immer noch in Woking, und hat sich dort mittlerweile zum höchsten sportlichen Posten hochgearbeitet. "Er ist zuerst mal eine unglaubliche Person, ein großartiger Ingenieur, und jetzt auch ein guter Teamchef", lobt Alonso seinen ehemaligen Wegbegleiter.

"Er ist ein großer Mann. Und ich glaube, dass bei Leuten, die ehrlich sind und alles mit gesundem Menschenverstand machen, normalweise im Leben die Dinge gut mit ihnen laufen." Davon profitiere sein Ex-Team nun enorm: "Ja, ich denke, er ist ein großartiger Anführer", sagt Alonso über Stella: "Und wie gesagt, gesunder Menschenverstand beschreibt Andrea Stella. Ich bin nicht überrascht, dass er so einen unglaublichen Job macht."

Piastri lobt Kommunikationsexperte Stella

Dem Italiener wird eine extrem gute Kommunikation nachgesagt - über seine vielen positiven Fähigkeiten zu sprechen, das möchte der bescheidene 53-Jährige aber nicht, wie er zuletzt am Rande des Großen Preises von Österreich auch im Exklusivinterview mit Motorsport-Total.com unter Beweis stellte.

Die Lobeshymnen auf ihn müssen deshalb andere singen, wie etwa Schützling Oscar Piastri, den er kürzlich in Ungarn zum Grand-Prix-Sieger formte - ein Kunststück, das ihm dieses Jahr in Miami auch schon mit Lando Norris gelang.

Immer ein Mann klarer Worte: Stella im Gespräch mit Motorsport-Total.com Foto: circuitpics.de

"Aber auch ohne diese Erfahrung, ist es selbst für mich offensichtlich, dass er eine unglaubliche Person ist, wie Fernando gesagt hat", so Piastri, der sich glücklich schätzt, so einen Teamchef an seiner Seite zu haben: "Ich meine, man muss sich ja nur mal die Resultate des Teams und den Turnaround anschauen, um das anzuerkennen."

"Auf persönlicher Ebene für mich als Fahrer, und wie ich Andrea in diesen 18 Monaten kennengelernt habe, ist sehr klar, warum wir es so rumreißen konnten, und welch Stärkung er allen im Team verliehen hat", streut der Australier seinem Boss Rosen: "Ich weiß, er hat es nicht so gerne, wenn er zu viele Lorbeeren für den ganzen Erfolg jetzt bei McLaren einheimst - aber die Kraft, die er den anderen 1000 Leuten im Team gibt, ist wirklich unglaublich. Es ist sehr gut, dass wir ihn haben."