Alonso: Topteams können bei neuem Formel-1-Format "nur verlieren"

Laut Fernando Alonso bietet das neue Sprintformat der Formel 1 für die Topteams nur Gelegenheiten, etwas zu verlieren. Beim Rennen in Baku wird erstmals ein neues Format ausprobiert, das die Einführung eines Shootout-Qualifyings für den Sprint am Samstag vorsieht. Das Qualifying für den Grand Prix findet nach nur einem Training am Freitag statt.

"Man kann sehr leicht einen Fehler machen", warnt er. "Ich denke, am Ende von Q3 werden wir alle Übung haben und die Runde optimieren, aber wenn du in Q1 spät bremst und einen Unfall baust - vor allem hier in Baku, wo es keinen Platz für Fehler gibt -, dann siehst du furchtbar schlecht aus", so der Spanier.

Zwar gab es auch bei den sechs Sprints zuvor ein Qualifying am Freitag nach nur einer Trainingssession, da konnten Fahrer mögliche Fehler aber im Sprint am Samstag noch wieder ausbügeln. Zudem ist es das erste Mal, dass das Format auf einem Stadtkurs durchgeführt wird, wo Fehler noch einmal leichter passieren können.

"An diesem Wochenende gibt es die Möglichkeit, einen großen Fehler zu machen. Das müssen wir vermeiden", warnt Alonso.

Er weiß: "Wenn du ein konkurrenzfähiges Auto hast, dann kannst du bei einem anderen Format oder bei einem nassen Rennen oder Qualifying nur verlieren. Das ist die Schwierigkeit, die ich verglichen zu den vergangenen Jahren sehe."

Aston Martin war bislang gut in die Saison gestartet und liegt auf Platz zwei der Konstrukteurs-WM, Fernando Alonso stand dabei in jedem Rennen auf dem Podium. Gegen die dominanten Red Bull war bislang aber kein Kraut gewachsen, und der Spanier fürchtet, dass es dabei auch bleibt, sollten die Bullen keinen Fehler machen.

Da helfe auch das neue Format nicht: "Ich sehe keine große Chance, aus etwas Kapital zu schlagen, es sei denn, Red Bull macht einen Fehler. Es ist also ein Wochenende, an dem es darum geht, Fehler zu vermeiden, und kein Wochenende, an dem man etwas Besonderes macht", sagt er. Die Taktik ist daher klar: "Wir gehen es vorsichtig an."

Das Team bringt an diesem Wochenende einen neuen Low-Downforce-Heckflügel mit, der die Geschwindigkeit auf den Geraden erhöhen soll. "Aber wir wissen nicht, ob es genug sein wird, um mit den Topteams mitzuhalten", sagt Alonso.

"Ich denke, es wird jetzt ein interessanter Teil der Saison, aber wir sind uns bewusst, dass wir es auch mitnehmen müssen, wenn wir an einem der Wochenenden Sechster oder Siebter werden. Das ist vielleicht eher unsere natürliche Position", sagt er.

"Aber wir werden die Hoffnung nicht aufgeben und versuchen, Red Bull weiter herauszufordern und eines Tages ein Rennen zu gewinnen."

