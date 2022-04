Alonso über neuen Vertrag: "Wenn ich 25 wäre, gäbe es keine Diskussionen"

Audio-Player laden

Fernando Alonsos Vertrag bei Alpine läuft am Ende des Jahres aus, doch der 40-Jährige plant noch nicht mit einem Abschied aus der Formel 1 nach dieser Saison. Darauf in der Pressekonferenz vor dem Rennwochenende in Australien angesprochen, sagt der Spanier: "Ich denke, ich werde noch zwei bis drei Jahre in der Formel 1 fahren."

Die Situation beim französischen Team scheint allerdings etwas verzwickt, da Nachwuchstalent und Alpine-Junior Oscar Piastri, der in den vergangenen beiden Jahren sowohl die Formel 2 als auch die Formel 3 auf Anhieb gewinnen konnte, mit den Hufen scharrt und Teamkollege Esteban Ocon noch einen mehrjährigen Vertrag besitzt.

"Die Leute reden immer nur über das Alter, um Platz für die jungen Talente zu schaffen, aber hier geht es um die Performance. Wenn ich 25 Jahre alt wäre, dann gäbe es gar keine Diskussion", sagt Alonso. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister befinde sich immer noch auf der Höhe seines Schaffens.

Alonso: Wäre gut, wenn Piastri bei anderem Team fahren würde

"Im vergangenen Jahr war ich gut. Ich habe Esteban geschlagen und wir werden sehen, wie das Duell dieses Jahr laufen wird. Ich bin immer noch schnell und konkurrenzfähig." Obwohl er sich von Piastri nicht unter Druck setzen lassen will, hat er nur lobende Worte für den Australier übrig.

"Er ist ein guter Junge, der sehr talentiert ist, wie man sehen kann. Er hat alle Juniorkategorien bisher gewonnen, was sein Talent bestätigt, aber er ist auch sehr professionell und arbeitet hart in der Fabrik und im Simulator."

Alonso macht allerdings auch keinen Hehl daraus, dass er Piastri auch gerne in einem anderen Team als Alpine sehen würde: "Wenn er für Alpine fährt, dann ist das gut, aber es wäre auch gut, falls er bei einem anderen Team sein sollte."

Alonso bald erfahrenster Formel-1-Fahrer aller Zeiten

"Wir werden es sehen und ich werde meine Vertragsgespräche wahrscheinlich im Sommer beginnen", fügt er hinzu. Teamkollege Ocon ist sich zudem sicher, dass Piastri der "am besten vorbereitete Fahrer aller Zeiten" wäre, falls er nach seinem Testjahr mit Alpine ein Formel-1-Cockpit erhalten würde.

Dabei hatte der Weltmeister aus den Jahren 2005 und 2006 seine Formel-1-Karriere nach der Saison 2018 bei McLaren bereits an den Nagel gehängt, um sich anderen Motorsportwettbewerben zu widmen, ehe er 2021 in die Königsklasse zurückkehrte.

In seiner Auszeit konnte er die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC sowie die 24-Stunden-Rennen von Le Mans und Daytona gewinnen. Neben seiner Teilnahme an der Rallye Dakar versuchte er den Sieg beim Indy 500 zu erlangen, um die prestigeträchtige "Triple-Crown" zu erringen.

Diese setzt sich aus einem Formel-1-Sieg in Monaco, dem Gewinn des 24-Stunden-Rennens in Le Mans sowie ein Sieg beim Indy 500 zusammen. Letzteres fehlt dem Alpine-Piloten noch in seiner Sammlung.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.