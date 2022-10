Alonso über Protest: Entscheidet, ob die Formel 1 in die "richtige Richtung" geht

Audio-Player laden

Fernando Alonso ist der Meinung, dass die Entscheidung der Formel-1-Stewards der FIA über den Protest seines Alpine-Teams nach dem Grand Prix der USA die "Richtung" vorgeben wird, in die sich der Sport bewegen wird.

Der Alpine-Pilot wurde nach dem Rennen in Austin mit einer 30-Sekunden-Strafe belegt, da die FIA-Kommissare der Meinung waren, dass sein Auto während des Rennens in einem unsicheren Zustand war, nachdem das rivalisierende Haas-Team Protest eingelegt hatte.

Alonso war schon früh in einen beängstigenden Unfall mit Aston-Martin-Rivale Lance Stroll verwickelt, bei dem der Alpine durch die Luft flog, bevor er die linke Leitplanke der Gegengeraden touchierte, nachdem er vom linken Hinterrad des Aston Martins in die Luft befördert wurde.

Worum es im Alpine-Protest gegen Haas geht

Trotz des Aufpralls konnte Alonso an die Box zurückkehren und das Rennen auf dem siebten Platz beenden. Da er jedoch einen Spiegel verloren hatte, der sich in der Folge des Unfalls gelöst hatte, verhängten die Rennkommissare gegen Alonso eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe, die 30 Sekunden auf seine Endzeit ausmachte.

Der Spanier fiel durch die Strafe vom siebten auf den 15. Platz zurück. Alpine kündigte nach der Entscheidung an, gegen die Zulässigkeit des Protestes von Haas zu protestieren, der 24 Minuten nach Ablauf der Protestfrist eingelegt worden war.

Trotz der Fristüberschreitung akzeptierten die Stewards den Protest von Haas. In ihrer Entscheidung kritisierten die Stewards auch die F1-Rennleitung, die Alonso nicht die schwarz-orangefarbene Flagge gezeigt hatte, als sich der Spiegel des Spaniers löste.

Entscheidung am Donnerstag in Mexiko

Auf seinem Instagram-Account schrieb Alonso am Montagabend, dass die Unterstützung, die er erhalten habe, zeige, dass die Mehrheit der Menschen der Meinung sei, dass Alpine im Recht sei.

"Es ist einer dieser seltenen Momente im Sport, in denen ich das Gefühl habe, dass wir alle auf der gleichen Seite stehen und die gleiche Meinung zu Regeln und Vorschriften haben", schrieb der zweifache Weltmeister.

Die FIA gab am Montagabend bekannt, dass die Berufung von Alpine am Donnerstag um 18:00 Uhr in Mexiko vor dem Grand Prix an diesem Wochenende angehört werden wird. Alonso sagt, die Entscheidung werde zeigen, ob sich die Formel 1 in die "richtige Richtung" bewege.

Nach dem Rennen in Suzuka, bei dem ein Kran auf die Strecke gelassen wurde, während einige Autos noch mit hoher Geschwindigkeit fuhren, leitete die FIA eine Untersuchung ein, die zu einigen Änderungen ihrer Arbeitsmethoden führte.

Nach dem Großen Preis von Japan gab die FIA außerdem die Entscheidung bekannt, nur noch einen Rennleiter einzusetzen, statt wie bisher zwei, wie es sonst 2022 der Fall war.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.