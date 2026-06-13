Alonso vor Barcelona-Abschied? Spekulationen um Alpine-Rückkehr für 2027

"Es wird ein besonderes Wochenende, vermutlich mein letztes Formel-1-Rennen in Barcelona", so die Wortwahl von Fernando Alonso vor dem Großen Preis von Barcelona-Katalonien. "Deshalb möchte ich allen Danke sagen."

Dementsprechend steht ein möglicher Rücktritt des zweimaligen Weltmeisters im Raum. Aber während sich die Frage stellt, ob der 44-Jährige auch 2027 für Aston Martin fahren möchte, geistert durch das Fahrerlager von Barcelona eine weitere Option: Alpine.

Schließlich ist Flavio Briatore, seines Zeichens Manager des Aston-Martin-Fahrers, derzeit der Chef des Rennstalls aus Enstone. Zudem hat der in Oviedo 32-fache Grand-Prix-Sieger mit eben diesem Rennstall seine größten Erfolge gefeiert.

Von 2003 bis 2006 konnte Alonso beim damaligen Renault-Rennstall nicht nur 15 Rennen gewinnen, sondern auch beide seiner WM-Titel einfahren. Dazu kamen in seinem zweiten Stint von 2008 bis 2009 zwei weitere Siege, wobei Alonso zu diesem Zeitpunkt nicht das Paket hatte, um eine weitere Weltmeisterschaft zu gewinnen. Stattdessen standen Geschichten wie der Crashgate-Skandal im Fokus der Medien.

2021 feierte Alonso sein zweites Comeback für das Team Enstone, diesmal unter dem Namen Alpine. Zwar bot das Team ihm die Chance, seine Rückkehr in den Grand-Prix-Sport zu feiern, doch ging diese Zusammenarbeit schon 2022 zu Ende.

Abseits des symbolischen Charakters würde ein weiterer Wechsel zu Alpine Alonso womöglich mit dem bestmöglichen Paket für seine Situation ausstatten. So fährt das Team derzeit mit einer Mercedes-Power-Unit und darf sich ab 2027 über die substanzielle Unterstützung der Modemarke Gucci freuen. Offiziell ist in dieser Hinsicht bislang allerdings nichts.

Außerdem muss der letzte Barcelona-Auftritt von Alonso kein Karriereende 2026 bedeuten. Immerhin steht der Circuit de Catalunya nicht auf dem nächstjährigen Rennkalender. Sprich: Selbst wenn Alonso in dieser Saison zum letzten Mal in Barcelona einen Grand Prix bestreiten sollte, hat dies keine automatische Aussagekraft über seine Pläne für 2027.

Im Sommer sind bei Aston Martin große Updates geplant. Sollte sich herausstellen, dass auch die B-Variante des grünen Boliden keine signifikanten Fortschritte bringt, dürfte die Gerüchteküche rund um einen Wechsel des Altmeisters nur noch mehr brodeln.

An Selbstvertrauen mangelt es Alonso ebenso wenig. Allerdings ist dafür bekannt, dass der ehemalige Ferrari-Pilot absolut kein Fan der aktuellen Hybrid-Formel ist.

Abschließend betont Alonso: "Nach dem Sommer werde ich entscheiden, ob ich weitermache, oder nicht." Sollte er tatsächlich die Formel 1 verlassen, so wäre es nach 2018 der zweite Abschied des Veteranen.