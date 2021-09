Alonso: Wenn Formsteigerung 2022, dann heißt das für 2023 ...

Fernando Alonso fährt auch in der Formel-1-Saison 2022 für Alpine. Das haben Fahrer und Team erst kürzlich bestätigt. Doch der zweimalige Weltmeister macht sich sogar schon Gedanken darüber, ob er auch 2023 noch im Rennauto sitzen wird. Und Alonso hat eine klare Vorstellung davon, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssten.

Konkret geht es ihm darum, dass Alpine in der Saison 2022 ein Paket auf die Beine stellen soll, mit dem er und Esteban Ocon um "konkurrenzfähige Positionen kämpfen" können. Der französische Rennstall müsse also "einen Schritt weiter" sein als in der Saison 2021. "Das ist das Ziel", sagt Alonso.

Der Spanier macht keinen Hehl daraus, dass er sich mehr erwartet hatte in seinem ersten Comeback-Jahr in der Formel 1: "Nach den drei Podestplätzen von Renault im vergangenen Jahr hatten wir die Erwartungen, dieses Jahr um drei, vier Podestplätze kämpfen zu können. Das hat sich aber so nicht erfüllt."

Warum Alpine nicht wieder um Podestplätze kämpft

Alonso erkennt vor allem äußere Gründe für diese Entwicklung und meint: "Ferrari hat sich deutlich gesteigert. Auch AlphaTauri wirkt verbessert. McLaren hat mit den Mercedes-Motoren einen Schritt nach vorne gemacht. Deshalb stehen wir nur rund um die Positionen acht bis zwölf in diesem Jahr. Das muss nächstes Jahr besser werden. Das hat Priorität."

Dann fällt der entscheidende Satz: Sollte sich die Steigerung bei Alpine wie von Alonso skizziert tatsächlich einstellen, das könnte ihn in der Folge "dazu ermutigen, über 2022 hinaus weiterzumachen", so formuliert er es selbst.

2001: Minardi-Cosworth PS01 1 / 18 Foto: Russell Batchelor / Motorsport Images 17 Rennen, 0 Punkte, WM-Rang 23 2003: Renault R23 2 / 18 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images 16 Rennen, 1 Sieg, 55 Punkte, WM-Rang 6 2004: Renault R24 3 / 18 Foto: James Moy 18 Rennen, 59 Punkte, WM-Rang 4 2005: Renault R25 4 / 18 Foto: Mark Capilitan 18 Rennen, 7 Siege, 133 Punkte, Weltmeister 2006: Renault R26 5 / 18 Foto: Sutton Images 18 Rennen, 7 Siege, 134 Punkte, Weltmeister 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 6 / 18 Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images 17 Rennen, 4 Siege, 109 Punkte, WM-Rang 3 2008: Renault R28 7 / 18 Foto: Charles Coates / Motorsport Images 18 Rennen, 2 Siege, 61 Punkte, WM-Rang 5 2009: Renault R29 8 / 18 Foto: Steven Tee / Motorsport Images 17 Rennen, 26 Punkte, WM-Rang 9 2010: Ferrari F10 9 / 18 Foto: Sutton Images 19 Rennen, 5 Siege, 252 Punkte, WM-Rang 2 2011: Ferrari 150° Italia 10 / 18 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images 19 Rennen, 1 Sieg, 257 Punkte, WM-Rang 4 2012: Ferrari F2012 11 / 18 Foto: Sutton Images 20 Rennen, 3 Siege, 278 Punkte, WM-Rang 2 2013: Ferrari F138 12 / 18 Foto: Andy Hone / Motorsport Images 19 Rennen, 2 Siege, 242 Punkte, WM-Rang 2 2014: Ferrari F14 T 13 / 18 Foto: Sutton Images 19 Rennen, 161 Punkte, WM-Rang 6 2015: McLaren-Honda MP4-30 14 / 18 Foto: Alastair Staley / Motorsport Images 18 Rennen, 11 Punkte, WM-Rang 17 2016: McLaren-Honda MP4-31 15 / 18 Foto: Jerry Andre / Motorsport Images 20 Rennen, 54 Punkte, WM-Rang 10 2017: McLaren-Honda MCL32 16 / 18 Foto: Charles Coates / Motorsport Images 18 Rennen, 17 Punkte, WM-Rang 15 2018: McLaren-Renault MCL33 17 / 18 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images 20 Rennen, 50 Punkte, WM-Rang 11 2021: Alpine-Renault A521 18 / 18 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Saison läuft noch

Alonso will seine sportliche Zukunft aber nicht nur von seinem Material bei Alpine abhängig machen. Er sagt frei heraus: "Auch ich selbst muss mich steigern. Ich habe es ja schon oft gesagt: Ich bin noch nicht wieder bei hundert Prozent. Es gibt Tage, da zeigt sich, dass ich mich in manchen Bereichen noch verbessern muss." Ins Detail geht Alonso aber nicht.

Alonso: Nicht klar besser als Ocon und nicht konstant

Aufschluss über seine Form gibt zumindest teilweise der Direktvergleich zu Teamkollege Ocon. Dieser fuhr zu Saisonbeginn meist erfolgreicher als Alonso in Qualifying und Rennen, ehe Alonso ab Baku die Trendwende herbeiführte. Seit Budapest aber ist teamintern wieder Ocon am Drücker, noch dazu mit dem ersten Alpine-Sieg beim Ungarn-Grand-Prix.

Auch gegen Ocon will Alonso nächstes Jahr besser aussehen. Er beschreibt einen "persönlichen Fortschritt", den er sich für 2022 vornehme. Er wolle sich "weiter steigern und Spaß haben". Und wenn all das so eintrete, "warum sollte ich dann nicht weiter Rennen fahren?", fragt Alonso.

Er sei sich dessen bewusst, dass natürlich auch das Gegenteil eintreten könne. "Wenn ich merke, mir fehlt die Geschwindigkeit und ich bin schlecht, dann bin ich der Erste, der sagt, dem Team tut vielleicht ein neues Gesicht gut", sagt Alonso. "Hoffentlich aber kommt es nicht so weit. Ich hoffe, ich kann dann sagen, ich bin bereit für 2023."

