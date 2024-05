Alonso will Antworten von den Stewards: Bekomme "die härtesten Strafen"

Steht Fernando Alonso im Fokus der Stewards? Aston Martin hat eine Petition eingereicht, um die Zehn-Sekunden-Zeitstrafe und die drei Punkte auf Alonsos Superlizenz zu überprüfen, die für eine Kollision mit Carlos Sainz im Sprintrennen von Schanghai verhängt wurden.

Eine Sitzung der Rennkommissare wurde für Freitag um 8 Uhr in Miami anberaumt, um zu entscheiden, ob Aston Martin genügend neue und relevante Beweise gesammelt hat, um eine erneute Anhörung in dieser Angelegenheit zu rechtfertigen oder nicht. Vor dem Grand Prix von Miami wollte Alonso nicht zu sehr ins Detail gehen, sagt aber, es gebe einige wichtige Antworten, denen Aston Martin nachjage.

Insbesondere will der Spanier Klarheit darüber haben, warum er bei Zwischenfällen in den letzten Rennen so hart bestraft wurde. Dazu gehört auch die Strafe, die er für seine defensive Fahrweise gegen George Russell in der letzten Runde des Australien-Grand-Prix erhielt, die einen Unfall auslöste.

Alonso: Solche Kämpfe wollen Zuschauer doch sehen!

"Offensichtlich haben wir unterschiedliche Meinungen, aber das passiert in jedem Sport", sagt Alonso. "Selbst wenn man sich Fußball im Fernsehen anschaut, gibt es je nach Team eine gelbe oder rote Karte oder nicht. Ich denke, wir werden auch immer unterschiedliche Meinungen haben."

"Aber ich denke, dass in China 99 Prozent der Leute den Sprint und die Kämpfe genossen haben, und ich denke, ich hatte die härteste Strafe des Rennens. Vielleicht war es also ein wenig verwirrend, aber wir werden morgen sehen."

Da er sowohl in Australien als auch in China bestraft wurde, ist es für Alonso wichtig, dass er und das Team Antworten auf die Frage bekommen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen worden: "Die Regeln sind die Regeln, und wir akzeptieren sie", sagt er.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.