Alonso-Zukunft: Welche Auswirkungen hat Ungarn-Update bei Aston Martin?

Die Formel-1-Welt blickt beim Großen Preis von Ungarn am kommenden Wochenende (alle Sessions im Liveticker!) nicht nur an die Spitze. Denn mindestens genauso groß ist das Interesse am Ende des Feldes, wo Aston Martin sein erstes Update-Paket der Saison bringt - und damit die erhoffte Trendwende einleiten will.

Doch unabhängig davon, wie die ersten Rennen mit dem umfassend überarbeiteten AMR26 verlaufen, soll das Update keinen Einfluss auf die Zukunft von Fernando Alonso haben. "Gar nicht, denn meine Entscheidung hängt nicht von der diesjährigen Leistung ab", stellt der zweifache Weltmeister am vergangenen Wochenende in Belgien klar.

"Wir haben dieses Jahr einen Fehlstart hingelegt, und ich kann meine Entscheidung für das nächste Jahr nicht auf eine Leistung stützen, die nicht der Realität entspricht." Eine ähnliche Aussage hatte Alonso bereits rund um sein Heimrennen in Barcelona getroffen.

"Bei meiner Entscheidung für das nächste Jahr geht es eher um das Reglement. Mit diesen Autos auf Strecken wie Spa oder Silverstone zu fahren, entspricht nicht dem, was ich mir für meine Zukunft erträume", sagt der Aston-Martin-Pilot nun erneut. "Wir werden also sehen."

Alonso-Zukunft: Aston-Martin-Update doch entscheidend?

Dennoch erscheint es schwer vorstellbar, dass Alonso ausgerechnet in dem Moment seinen Helm an den Nagel hängt, in dem das "Newey-Honda"-Projekt beginnt, sein tatsächliches Potenzial zu entfalten. Lawrence Stroll würde das Vertrauen in die getätigten Investitionen bestätigt sehen, und die ersten sechs Monate der Saison als Ausrutscher abhaken.

Aston Martin bringt am Wochenende das erwartete Update nach Ungarn Foto: LAT Images

"Wir hatten große Hoffnungen in dieses Reglement gesetzt - und natürlich auch in den Wechsel von Adrian ins Team, in Honda und all diese Dinge", gibt Alonso inzwischen offen zu. "Die Erwartungen waren also sehr hoch, wurden aber nicht erfüllt."

"Es war nicht unbedingt 'hart', aber eben enttäuschend. Gleichzeitig hat jedoch jeder im Team das als Herausforderung begriffen und ist entschlossen, den Erfolg zu schaffen. Sie arbeiten daran, wieder auf die Beine zu kommen, und hoffentlich ist Budapest der erste Schritt in Richtung der angestrebten Leistung."

"Es geht darum, zurückzukommen - und ich hoffe, dass das Team damit die richtige Richtung einschlägt." Sollte das Gegenteil eintreten und auch das angekündigte Update keine entscheidenden Fortschritte bringen, würde das allerdings nicht automatisch das Ende von Alonsos Formel-1-Karriere bedeuten.

Alonso-Wechsel zu Alpine wirklich vorstellbar?

Schließlich wird der Spanier seit Wochen mit einem Wechsel zu Alpine in Verbindung gebracht. Einfach wäre ein solcher Schritt nicht - auch wegen Alonsos hohem Gehalt. Das neue Sponsoring-Abkommen mit der Gucci-Gruppe könnte Alpine jedoch zusätzlichen finanziellen Spielraum verschaffen, um eine Einigung zu ermöglichen.

Ein solcher Transfer könnte zugleich einen Dominoeffekt auf dem Fahrermarkt auslösen. Am Spa-Wochenende wurde Franco Colapinto bereits mit Williams-Teamchef James Vowles beim Abendessen gesehen. Zudem wurde am Samstagmorgen von einem weiteren Treffen zwischen Vertretern beider Seiten berichtet.

Eine Entwicklung, die sich erklären ließe, falls Alonso tatsächlich zu Alpine wechseln sollte: Colapinto würde seinen Platz beim französischen Team verlieren, weil Pierre Gasly langfristig gesetzt ist, während eine Rückkehr des Argentiniers zu Williams als naheliegende Lösung gelten könnte.

Dann bliebe nur noch das letzte Puzzleteil: die Frage, wer Alonsos Nachfolge bei Aston Martin antreten würde. In den vergangenen Tagen wurde erneut der Name Carlos Sainz gehandelt. Im Fahrerlager gilt aber auch Esteban Ocon als möglicher Kandidat, der bei Haas auf der Kippe steht.

Sainz wird zudem weiterhin mit Audi in Verbindung gebracht, obwohl Nico Hülkenberg aktuell über einen gültigen Vertrag bis Ende 2027 verfügt. Ein bestehender Vertrag wäre zwar kein unüberwindbares Hindernis, würde einen solchen Wechsel allerdings zwangsläufig verteuern.

Das Debüt des "neuen" AMR26 könnte damit zu einem der wichtigsten Termine der Saison werden - auch abseits der Strecke. Von der Wettbewerbsfähigkeit des Aston Martin könnte nicht nur die Zukunft des Projekts in Silverstone abhängen, sondern auch der erste echte Dominoeffekt, der den Fahrermarkt für 2027 entscheidend prägen könnte.