AlphaTauri bestätigt: Lawson ersetzt Ricciardo auch in Suzuka

Liam Lawson wird Daniel Ricciardo auch beim Japan-GP in Suzuka am kommenden Wochenende ersetzen. Das bestätigte AlphaTauri-CEO Peter Bayer nach dem "Nightrace" in Singapur, bei dem Lawson mit dem neunten Platz seine ersten beiden WM-Punkte sammelte.

"Wir sind sehr happy mit der Leistung, zwei Punkte und das beste Saisonergebnis beim dritten Rennen überhaupt", freut sich Bayer. Teamkollege Yuki Tsunoda landete in dieser Saison zwar schon drei Mal auf dem zehnten Platz, doch einen neunten Platz hat das Team in diesem Jahr noch nicht erreicht.

"Ich bin komplett abgekämpft, wir haben uns mit allem, was wir hatten, verteidigt", ist Bayer erleichtert. "Wir sind zufrieden mit der Leistung von Liam, er hat gekämpft wie ein Löwe."

Tsunoda-Ausfall als AlphaTauri-Vorteil?

Teamkollege Tsunoda schied in Singapur nach einem guten Start schon in der Startrunde aus, was Bayer als "kleinen Schockmoment" bezeichnete. Im Nachhinein offenbarte sich diese unglückliche Tatsache jedoch als (kleiner) Vorteil für AlphaTauri. "Der Fokus lag anschließend auf Liam und das hat tatsächlich geholfen, denn es war ein komplexes Rennen mit Virtual-Safety-Car, Safety-Car und allen möglichen Diskussionen", verrät Bayer.

"Holen wir ihn rein? Lassen wir ihn draußen? Wie lange halten die Reifen?", gibt der AlphaTauri-CEO Einblicke in die Entscheidungen des Kommandostands. "Das war schwierig zu verstehen, denn die Reifen haben sehr gut gehalten und deswegen war es komplex zu wissen, was man am Ende des Tages tun soll."

"Aber es ist alles gut gegangen, wir haben zwei Punkte und sind glücklich", grinst Bayer nach dem turbulenten Rennen. Nun wird Lawson auch in Suzuka starten, und die Zielsetzung ist klar: "Wir glauben, dass Liam dort definitiv Punkte machen kann, auch weil das Auto funktioniert. Dieses Upgrade hat sich bewiesen und wird seine ganze Wirkung erst in Suzuka entfalten. Wir glauben, dass wir dort sehr gut mit dabei sind."

Der verletzte Daniel Ricciardo, der Lawson und das Team vor Ort in Singapur unterstützte, wird in Japan allerdings nicht dabei sein. "Er fliegt weiter nach Australien, für seine Physio, und wird uns nur moralisch begleiten", sagt Bayer.

Lawson ist "müde und erschöpft"

"Ich fühle mich ein bisschen müde und erschöpft, es war ein hartes Rennen", lautet das Fazit von Lawson. "Vor allem, wenn du dich schwertust und kämpfen musst, das macht es schwieriger, weil du alles im Griff haben und aus dem Auto herausholen willst." Der Neuseeländer hatte nach eigener Aussage mit beiden Reifenmischungen "nicht den Speed, um die Jungs vorne zu kriegen".

Liam Lawson kämpfte im Rennen mit der Konkurrenz Foto: Motorsport Images

Nun freut sich der Neuseeländer auf sein viertes Formel-1-Rennen in Suzuka, auch wenn er noch Potenzial für Verbesserungen sieht. "Am Start muss ich noch etwas arbeiten", sagt Lawson selbstkritisch. "Es waren zwei Wochenenden hintereinander, wo ich jeweils drei Positionen verloren habe und das kostet natürlich."

