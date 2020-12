AlphaTauri bestätigt Yuki Tsunoda für die Formel-1-Saison 2021

Es war kein großes Geheimnis mehr , nun hat es AlphaTauri bestätigt: Yuki Tsunoda steigt 2021 in die Formel 1 auf und wird Teamkollege von Pierre Gasly. Der 20-jährige Japaner war als Teil des Red-Bull-Juniorteams und des Honda-Nachwuchsprogramms nach seinen Leistungen in der Formel 2 die logische Wahl.

Dort beendete er die diesjährige Saison als Rookie für Carlin als Gesamtdritter. Damit erlangte Tsunoda auch die notwendige FIA-Superlizenz.

"Red Bull verfolgt Yukis Karriere schon seit einiger Zeit und ich bin sicher, dass er eine große Bereicherung für unser Team sein wird", begrüßt AlphaTauri-Teamchef Franz Tost den Youngster. "Wenn man ihn in diesem Jahr in der Formel 2 beobachtet hat, hat er die richtige Mischung aus Rennaggressivität und gutem technischen Verständnis gezeigt."

Tost: "Bereit für den Schritt in die Formel 1"

"Während des Tests in Imola im November, als er unser 2018er-Auto fuhr, waren seine Rundenzeiten über eine Rennsimulation sehr konstant, er machte den ganzen Tag über Fortschritte und gab unseren Ingenieuren nützliches Feedback."

Beim Test in Imola legte Tsunoda 300 Kilometer zurück. Außerdem fuhr er an diesem Dienstag beim Young-Driver-Test in Abu Dhabi - diesmal im aktuellen AlphaTauri. "Beim Test in Abu Dhabi in dieser Woche hat er bewiesen, dass er ein schneller Lerner ist und dass er bereit ist, den Schritt in die Formel 1 zu machen", lobt Tost.

Tsunoda ist der erste japanische Fahrer in der Formel 1 seit Kamui Kobayashi beim Grand Prix von Abu Dhabi 2014. "Wie für die meisten Rennfahrer war es schon immer mein Ziel, in der Formel 1 zu fahren, daher bin ich sehr glücklich über diese Nachricht", kommentiert der 20-Jährige seinen Aufstieg in die Königsklasse.

Tsunoda will japanische Fans stolz machen

Neben AlphaTauri, Red Bull und Helmut Marko dankt er in dem Zusammenhang auch den Teams, für die er bis dato antrat. "Besonders Carlin, mit denen ich in diesem Jahr so viel gelernt habe. Mir ist klar, dass ich im nächsten Jahr die Hoffnungen vieler japanischer Formel-1-Fans tragen werde und ich werde auch für sie mein Bestes geben."

Nachdem Tsunoda 2018 die japanische Formel-4-Meisterschaft gewonnen hatte, wechselte er im Jahr darauf nach Europa, um in der neu gegründeten Formel 3 anzutreten.

Er beendete die Saison mit drei Podiumsplätzen und einem Sieg auf dem neunten Platz. Für 2020 stieg er in die Formel 2 auf und erlebte mit sieben Podien, zwei Feature-Race-Siegen und einem Sieg im Sprint-Rennen eine erstaunliche Rookie-Saison.

