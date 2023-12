AlphaTauri: Eigene Aufhängung für 2023 zu entwickeln, war "ein Fehler"

Peter Bayer, CEO von AlphaTauri, gibt zu, dass es falsch gewesen sei, für 2023 eine eigene Aufhängung zu entwickeln, anstatt sie von vornherein von Red Bull zu übernehmen. "Die anfängliche Entscheidung, mit diesen kritischen Teilen unseren eigenen Weg zu gehen, war einfach ein Fehler", sagt er.

AlphaTauri war zu Beginn der Saison nicht konkurrenzfähig, brachte sich mit schrittweisen Boden-Updates aber zurück ins Mittelfeld. In diesem Zusammenhang wurde ab Singapur die Hinterradaufhängung des RB19 übernommen, was die Heckstabilität verbesserte und dazu beitrug, die Fortschritte am Boden auszunutzen.

So gelangen Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo späte Fortschritte in der Meisterschaft, die AlphaTauri schließlich nur knapp hinter Williams auf dem achten Platz beendete. Zuvor hatte das Team den Großteil der Saison am Ende der Tabelle gelegen.

Dabei erwies sich neben der Arbeit am Unterboden die Wahl der Aufhängung als entscheidend. "Ingenieure haben immer eine Menge Argumente, warum man bestimmte Dinge tun sollte", sagt Bayer. "Aber jeder im Fahrerlager hat jetzt verstanden, dass mit der jüngsten Regeländerung und dem neuen Abtriebslevel, das so sehr vom Boden abhängt, die Aufhängung das Zweitwichtigste ist."

"Man hat den Unterboden und dann hat man die Aufhängung. Wenn diese beiden nicht zusammen funktionieren, kann man genauso gut nicht starten", betont der AlphaTauri-CEO und erklärt, wie der Wechsel zur Red-Bull-Aufhängung vonstattenging.

Bayer lobt Arbeit von Technikteam um Egginton

"Für uns als Kunde ist es schwierig. Wenn wir ein Teil bekommen, müssen wir es auch zum Funktionieren bringen. Schauen Sie sich einige andere Teams an, die ehemalige Red-Bull-Aerodynamiker und -Ingenieure eingestellt haben. Sie machten schnell Fortschritte, aber eine konstante Entwicklung ist nicht so einfach."

"Wir haben in Singapur gesehen, dass etwas besser zu funktionieren schien, aber wir waren uns nicht sicher", räumt Bayer ein und verweist auf das Technikteam um Jody Egginton: "Sie haben sich reingehängt und versucht, das globale Konzept zu verstehen."

"Sie fragten sich: Wie kann es möglich sein, dass das Auto von Red Bull so stabil ist, dass es diese Fähigkeiten in langsamen und schnellen Kurven und auf der Geraden hat? Und das war der Moment, in dem Jody und die Jungs den Durchbruch hatten."

Die Entscheidung von AlphaTauri, wie in der Vergangenheit auf die Aufhängung von Red Bull zurückzugreifen, ist eine, die auf technischer Ebene für den AT04 Sinn macht. Sie kann aber auch im Zusammenhang mit der weiteren Annäherung des Teams an Red Bull gesehen werden, wie sie der neue Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gefordert hat - natürlich nur, so weit das Reglement es zulässt.

2024 vorn und hinten mit Red-Bull-Aufhängung

Für 2024 bestätigte Egginton gegenüber Motorsport.com, dass AlphaTauri von Red Bull auch die Vorderradaufhängung aus diesem Jahr übernehmen wird. Der Technikchef erklärt: "In Sachen Synergie haben wir seit 2019 jedes Jahr etwas anderes gemacht."

"In manchen Jahren haben wir ein bisschen mehr, in manchen Jahren ein bisschen weniger gemacht. Nächstes Jahr werden wir mit unserem aktuellen Heck weitermachen und an der Front die Red-Bull-Vorderradaufhängung ihres aktuellen Autos verwenden."

"Es hat Jahre gegeben, in denen wir aus verschiedenen Gründen etwas anders gemacht haben. Aber wir haben die Möglichkeit, dies zu tun, und das Reglement erlaubt es, also werden wir es tun, wie eine Reihe anderer Teams auch", erklärt der Ingenieur.

Dabei sei es ein durchaus schwieriges Unterfangen, die Aufhängung von Red Bull am eigenen Auto zum Laufen zu bringen. Doch Egginton betont: "Es hat auch viele Vorteile. Wir werden für das nächste Jahr ein neues Chassis entwickeln und herstellen, also haben wir die Möglichkeit, einige Teile zu übernehmen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.