AlphaTauri schwer enttäuscht: "Uns fehlt Performance"

Nein, der Tag kann AlphaTauri-Teamchef Franz Tost nicht zufriedengestellt haben. Groß waren die Erwartungen bei der Vorstellung des neuen AT04 in New York, doch am ersten Trainingsfreitag der neuen Saison in Bahrain (Formel 1 2023 live im Ticker) war der Schwesterrennstall von Red Bull das langsamste Team.

Mit mehr als 1,6 Sekunden Rückstand auf die Konkurrenz belegten Yuki Tsunoda und Neuling Nyck de Vries nur die Plätze 18 und 19 und drohen damit am Samstag den Einzug in Q2 von Sachir zu verpassen.

"Ich glaube, wir sind ein wenig ins Hintertreffen geraten", hadert de Vries, übt sich aber in Optimismus: "Ich bin zuversichtlich, dass wir zusammenhalten und weiter versuchen werden, uns in den Bereichen zu verbessern, in denen wir glauben, dass wir Leistung brauchen", so der Niederländer.

Das scheint vor allem Pace auf eine Runde zu sein: "Es scheint, als sei unsere Longrun-Pace besser als die Pace auf eine Runde", sagt Tsunoda. "Aber uns fehlt es einfach an Performance", sagt der Japaner, der "nicht den einfachsten Tag" erlebt hat. "Die Performance sieht im Vergleich zur Konkurrenz bislang nicht gut aus", sagt er.

Die Frage ist, ob AlphaTauri noch an diesem Wochenende einen Schritt nach vorne machen kann. Laut Chef-Renningenieur Jonathan Eddolls hätten beide Fahrer am Freitag noch nicht die richtige Balance gehabt, auch wenn sie nicht weit weg vom erwarteten Ziel gewesen sei.

"Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass unsere Rundenzeiten nicht konkurrenzfähig waren", gibt er zu. "Wir haben also noch eine Menge Arbeit vor uns, um zu verstehen, warum wir im Vergleich zum Test einen Schritt zurück gemacht zu haben scheinen."

De Vries glaubt nicht, dass AlphaTauri in Bahrain ein großer Sprung gelingen wird: "An einem Wochenende selbst ist es schwer, so große Veränderungen vorzunehmen", sagt er. Dennoch hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es im Lauf der Zeit deutlich besser werden kann.

"Ich denke, dass wir als Gruppe wissen, wo unsere Schwächen im Vergleich zur Konkurrenz liegen, und vielleicht passt diese Strecke auch nicht so gut zu unseren Eigenschaften", so der Rookie. "Wir müssen einfach zusammenhalten und einen Schritt nach dem anderen machen. Und nach ein paar Wochenenden werden wir ein klareres Bild haben."

"Aber es ist kein Geheimnis, dass wir ein wenig in Hintertreffen geraten sein könnten."

