AlphaTauri: Tsunodas Aufhängung war an der Box noch intakt

AlphaTauri hat aufgedeckt, was beim Formel-1-Sprintrennen in Baku vor knapp einer Woche wirklich mit Yuki Tsunodas Auto los war. Untersuchungen ergaben, dass die Aufhängung des Japaners beim Verlassen der Box gebrochen ist.

Tsunoda hatte das Samstagsrennen nach einem seltsamen Start in den ersten beiden Runden aufgeben müssen. Zunächst touchierte er in der ersten Runde die Mauer, nachdem er mit Teamkollege Nyck de Vries kollidiert war. In der Folge flog sein rechter Hinterreifen von der Felge und rollte kurz über die Strecke

Nachdem er es zurück an die Box geschafft hatte, kam es bei der Wiederaufnahme des Rennens erneut zu Komplikationen. Die Hinterradaufhängung versagte und Tsunoda konnte sein Auto kaum kontrollieren. Also schleppte sich der AlphaTauri-Pilot langsam über die Strecke, bevor er an die Box kam und das Rennen aufgab.

AlphaTauri wurde von der FIA danach mit einer Geldstrafe wegen unsichere Freigabe belegt. In der Urteilsbegründung hieß es, das Team hätte mehr unternehmen können, um die Sicherheit des Autos sicherzustellen, bevor es freigegeben wurde.

Die von AlphaTauri in dieser Woche durchgeführten Untersuchungen ergaben jedoch, dass die Aufhängung intakt war, als Tsunoda mit dem Auto die Box verließ. Sie versagte erst, als sie am rechten Rand der Boxenausfahrt belastet wurde.

"Wir haben das Sprintrennen eingehend untersucht", sagt Guillaume Dezoteux, Leiter der Fahrzeugentwicklung bei AlphaTauri. "Und tatsächlich, als Yuki anhielt, war das Auto nicht beschädigt und konnte sicher freigegeben werden. Die hintere rechte Aufhängung hat erst bei der Boxenausfahrt versagt."

Dezoteux betont, dass die Mechaniker die Aufhängung während des Boxenstopps gründlich überprüft und keinen Fehler gefunden hätte - was die Daten hinterher bestätigten.

"Während des Boxenstopps haben wir einen Blick darauf geworfen", erklärt er. "Wir konnten keinen Schaden feststellen und wir sahen in den Daten und im Videomaterial, dass der Schaden erst später geschah. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Anzeichen dafür, daher entschieden wir uns, das Auto rauszuschicken."

"Das war für uns natürlich eine Erleichterung", sagt Dezoteux über das Ergebnis der Untersuchung. "Wir waren froh, dass wir am Ende richtig geurteilt hatten, denn es war nie unsere Absicht, das Auto auf nur drei Rädern loszuschicken."

Trotz des verkorksten Sprintrennens waren bei AlphaTauri in Baku aber auch erste Fortschritte zu sehen: Tsunoda schaffte es ins Q3 und fuhr im Rennen in die Top 10. Dezoteux sagt, dass die Charakteristika der Strecke dem 2023er-Auto seines Teams entgegenkamen, was auch für die Chancen in Miami gut sein könnte.

"Das Streckenlayout kam unserem Paket definitiv zugute. Es ist ein Streckenlayout, das eine gute Leistung der Antriebseinheit und ein effizientes Aero-Paket begünstigt."

"Wir haben einen guten mechanischen Grip, und bei der Abstimmung haben wir uns für ein Auto entschieden, das recht nachgiebig und für die Fahrer einfacher zu fahren ist, um ihnen zu helfen, sich auf dieser Strecke schnell zurechtzufinden."

"Das hat sich bei Yuki ausgezahlt, aber für Nyck war es schwierig, denn es gab nur sehr wenig Freies Training und die wenigen Runden, die man bekommt, sind allesamt auf das Qualifying ausgerichtet", spricht Dezoteux die Tücken des neues Sprint-Formats an, die vor allem Rookies zusätzlich herausfordern.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.