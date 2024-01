AlphaTauri über Downwash-Konzept: "Der Teufel steckt im Detail"

Seit der Einführung des aktuellen Formel-1-Reglements im Jahr 2022 haben sich die Teams dem Downwashing-Konzept zugewandt. Sie folgten damit dem Vorreiter Red Bull. Jody Egginton von AlphaTauri betont jedoch, dass dieser Weg keine Garantien mit sich bringt und der "Teufel im Detail steckt".

"Die Leute nähern sich in jedem Reglement an", sagt der Technikchef gegenüber Motorsport.com. "Red Bull, McLaren und einige andere Teams haben wirklich interessante Entwicklungsrichtungen aufgezeigt, und jeder schaut, was der andere macht."

"Unser Konzept ist ein Downwash-Konzept, nicht unähnlich dem anderer Teams. Aber der Teufel steckt im Detail", betont er. "Es gibt Autos, die nicht jedes Wochenende auf dem Podium stehen, die aber ein paar wirklich schöne Features haben."

"Wir schauen uns immer an, was die Leute machen. Am Ende geht es darum, das alles zusammenzubringen und zu verstehen. Man muss es wirklich verstehen."

"Das Downwash-Konzept können wir mittlerweile alle zeichnen, das ist kein Problem", sagt Egginton weiter. "Aber wie gesagt, der Teufel steckt im Detail, und wir bewegen uns mit vielen kleinen Details am Auto vorwärts." Dabei sei das Hauptziel aller Formel-1-Teams, ein möglichst komplettes Auto zu haben.

Soll heißen: Es funktioniert auf verschiedenen Streckentypen sowie in schnellen und langsamen Kurven. "Es gibt eine Menge Fallstricke und Dinge, auf die man achten muss", weiß der AlphaTauri-Ingenieur. "Aber man muss sicherstellen, dass das Auto einen guten Betriebsbereich hat und fahrbar ist."

"Je mehr das Reglement reift, desto wichtiger wird es, nicht in die Falle zu tappen, dass man sich zu sehr von einer bestimmten Art und Weise angezogen fühlt und so eine bestimmte Fahreigenschaft verpasst", mahnt Egginton, aufgeschlossen zu bleiben.

"Wir wollen einen großen Arbeitsbereich, damit die Fahrer die Aero-Performance für verschiedene Streckentypen ausnutzen können. Wenn man eine Meisterschaft gewinnen oder sehr stark sein will, muss man konstant sein, und eine Sache, die wir von 2019, '20 bis '21, gelernt haben, war die Wichtigkeit dieser Tatsache."

Mit Blick auf 2023 hebt der AlphaTauri-Technikchef den Leistungssprung von McLaren als besonders inspirierend hervor: "Der McLaren ist das offensichtliche Beispiel, das einem zeigt, was man tun kann, wenn man die Details verstanden hat."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.