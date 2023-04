AlphaTauri: Unterboden-Update beseitigt zentrale Schwachstelle

Audio-Player laden

Die ersten WM-Punkte für AlphaTauri in der Formel-1-Saison 2023 wurden am vergangenen Sonntag beim Großen Preis von Australien zwar auch durch das Chaos in der Schlussphase begünstigt. Aber auch die Fortschritte durch Upgrades trugen ihren Teil dazu bei.

Nach einem enttäuschenden Saisonstart, bei dem sich der AT04 nicht als der erwartete Schritt nach vorne erwies, arbeitete das Team hart an den Schwachstellen. Die ersten Früchte dieser Arbeit zeigten sich in Melbourne, als einige wichtige Neuerungen eingeführt wurden, um den Anschluss an die Spitze des Mittelfelds zu finden.

Diese konzentrierten sich auf den Unterboden, die Unterbodenzäune, die Unterbodenkante und den Diffusor. Einige dieser Neuerungen sind nicht leicht zu erkennen, da sie unter dem Auto verborgen sind.

Unterboden in einigen Bereichen modifiziert

Das Team verriet jedoch, dass der mittlere Teil des Unterbodens, auf dem die Planke montiert ist, an zwei Stellen verbreitert wurde, während der Übergang um die hintere Crashstruktur ebenfalls verändert wurde.

Von außen sieht man, wo der äußere Bodenzaun verändert wurde (gelb markiert), während die Höhe des Bodens hinter diesem Bereich abgesenkt wurde, um eine steilere Rampe zum Bodenrand zu schaffen (blauer Pfeil).

Alter und neuer Unterboden von AlphaTauri im Vergleich Foto: Giorgio Piola

Der Spanndraht zur Stabilisierung der Bodenkante und zur Verhinderung einer zu starken Verwindung wurde ebenso entfernt wie die mit ihm fluchtenden, gerollten Elemente (roter Pfeil).

Mehr Stabilität bei langsamem Tempo das Ziel

Anschließend wurde der hintere Teil des Bodenrandes so modifiziert, dass er mit dem Bodenrandflügel zusammenwirkt, um ein gleichmäßigeres Strömungsverhalten in einem breiteren Arbeitsfenster zu erreichen.

Die Form des Diffusors wurde ebenfalls geändert, um das Problem der Reifenverwirbelung zu beseitigen und die Gesamtleistung des Diffusors zu verbessern.

Technischer Direktor Jody Egginton erklärte, dass die Änderungen in erster Linie darauf abzielten, das Kurvenverhalten bei niedrigen Geschwindigkeiten zu verbessern. "Eine gute aerodynamische Leistung bei niedrigen Geschwindigkeiten ist natürlich ein Ziel für jedes Team, und das war eines der Ziele, die wir vor der Saison nicht ganz erreicht haben.

Melbourne-Update "nur der erste Schritt"

"Die Updates, die wir jetzt bringen, zielen unter anderem darauf ab, die Stabilität bei niedrigen Geschwindigkeiten zu verbessern. Wir wollen das Auto am Kurveneingang bei langsamen Geschwindigkeiten stabiler machen, damit die Fahrer dort mehr Druck machen können. So werden wir insgesamt schneller.

"Dieses Update konzentriert sich also darauf, die Performance in diesem Bereich zu verbessern. Genauer gesagt handelt es sich um eine Art höhere Bodenfreiheit am Heck, die uns einen Schritt nach vorne gebracht hat. Aber mit einem Bauteil und einem Update ist das Problem nicht gelöst. Das ist der erste Schritt", so Egginton weiter.

Yuki Tsundoa fuhr allerdings nur am ersten Tag mit dem neuen Unterboden, nachdem er ihn bei einem Ausrutscher beschädigt hatte. Die Eindrücke am Auto von Nyck de Vries stimmten das Team jedoch zuversichtlich.

"Er hat die Erwartungen erfüllt", bestätigt Egginton. "Wir sind recht zufrieden mit dem Einfluss auf die Leistung des Autos. Es entspricht also den Erwartungen, und das ist unsere Basisspezifikation für die Zukunft. Noch wichtiger ist aber, dass dies nur der erste Schritt bei der Weiterentwicklung des Unterbodens ist. Es gibt noch viel zu tun."

Weitere Co-Autoren: Adam Cooper. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.