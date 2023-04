AlphaTauri: Warum in Melbourne nur de Vries den neuen Unterboden hatte

Audio-Player laden

Nyck de Vries kam beim Formel-1-Rennen in Australien in den Genuss eines brandneuen Unterbodens. Sein Teamkollege Yuki Tsunoda hatte das Upgrade ebenfalls im ersten Freien Training eingebaut, musste aber wegen Schäden am Unterboden auf die alte Version zurückgreifen, während de Vries das neue Teil weiter nutzen konnte. AlphaTauri ist mit den gesammelten Daten sehr zufrieden.

"Es war das erste Rennwochenende mit dem Unterboden und wir hatten noch kein komplettes Ersatzpaket dabei", erklärt AlphaTauri-Technikchef Jody Egginton, warum das Auto des Japaners nach nur einer Session wieder auf die alte Spezifikation umgerüstet wurde. "Leider war Yukis Unterboden so stark beschädigt, dass sich eine Reparatur nicht gelohnt hätte." De Vries hingegen ließ das Teil intakt, um das Upgrade weiter nutzen zu können.

"Wir hatten einfach keinen anderen für Yuki, aber auch er wird beim nächsten Rennen mit dem Unterboden ausgestattet", erklärt Egginton, der mit dem neuen Teil sehr zufrieden ist. "Wir haben mit dem Auto einen Schritt nach vorne gemacht und ich denke, wir werden noch mehr Potenzial finden. Wir haben keine besonderen Probleme mit der Korrelation."

Seit der Entwicklung des neuen AlphaTauri-Boliden hat das Team nach und nach Bereiche entdeckt, in denen noch Verbesserungen möglich sind. "Das Auto ist noch lange nicht am Limit", freut sich der Technikchef. "Aber wir haben gute Schritte gemacht, auch weil wir in den ersten beiden Rennen viel gelernt haben. Wenn wir so weitermachen, werden wir uns weiter verbessern und uns im Mittelfeld etablieren."

AlphaTauri liegt nach drei Rennen vor Williams auf dem neunten Platz. Die Ziele, die sich das Team für die Formel-1-Saison 2023 gesetzt hat, wurden bisher klar verfehlt. Mit der Weiterentwicklung des Autos will AlphaTauri sicherstellen, dass es bald im Mittelfeld um Punkte kämpfen kann. Mit Platz zehn in Melbourne sorgte Tsunoda bisher für den einzigen Punkt in der Saison 2023.

Mit weiteren Upgrades will der Rennstall die im Winter noch nicht erkannten Defizite des Autos ausmerzen. Das Team hat bereits einige Schwachstellen ausgemacht und arbeitet an Lösungen, um die Probleme im Keim zu ersticken. Das Ziel: AlphaTauri will im Mittelfeld mitmischen und regelmäßig in die Punkte fahren.

