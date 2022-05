Alpine: Alonsos zweite Strafe in Miami ist "schwer zu akzeptieren"

Audio-Player laden

Fernando Alonso kam beim Grand Prix von Miami als Neunter ins Ziel, nachdem er für eine Kollision mit Pierre Gasly bereits während des Rennens eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe erhalten hatte. Doch die Rennkommissare verhängten eine weitere Fünf-Sekunden-Strafe und Alonso fiel aus den Punkterängen.

Der Grund: In Runde 53 schnitt der Alpine-Pilot die Schikane in Kurve 14, wodurch er sich weiter von Mick Schumacher absetzen und aus der DRS-Reichweite des Haas-Piloten herausfahren konnte. Weil Alonso sich einen dauerhaften Vorteil verschafft hatte, sah sich die Rennleitung zu einer zweiten Strafe gezwungen.

In einer Erklärung, die Alpine am Mittwoch in den sozialen Medien veröffentlichte, kritisiert CEO Laurent Rossi die Entscheidung und behauptet, Alonso habe Schumacher in derselben Runde Zeit zurückgegeben. Das Team habe das jedoch nicht klarstellen können.

"Eine enttäuschende Strafe für Fernando nach dem Rennen. Weil er die Strecke verlassen und sich einen Vorteil verschafft hat, sind aus unseren sechs Punkten im Ziel vier geworden, und das hat uns einen verdienten doppelten Punktgewinn gekostet", sagt Rossi.

"Das ist sicherlich schwer zu akzeptieren, da Fernando die Zeit während der Runde zurückgegeben hat und wir nicht in der Lage waren, die Beweise vorzulegen, um die besondere Situation zu klären, bevor die Strafe ausgesprochen wurde. Wir sind sehr zuversichtlich, dass Fernando seinen neunten Platz sonst behalten hätte."

Mit Blick auf Barcelona verspricht Rossi: "Wir werden am nächsten Wochenende in Spanien wieder alles geben und sind entschlossen, ein viel besseres und faireres Rennwochenende zu absolvieren und das wahre Potenzial unseres Pakets zu demonstrieren."

Alonsos Strafe brachte Williams-Pilot Alex Albon auf den neunten Platz und Lance Stroll im Aston Martin mit nur einer Zehntelsekunde Rückstand auf den zehnten Rang. Für Alonso war es bereits das vierte Rennen in Folge, in dem er keine Punkte holte. Der Spanier beklagte bereits sein bisheriges Pech in diesem Jahr.

Nach dem Rennen in Miami meinte der Alpine-Pilot, dass es "keine Geschenke" und "immer noch keine Glückspunkte gibt, aber hoffentlich kommt das eines Tages". Nur beim Saisonauftakt in Bahrain konnte Alonso bisher als Neunter punkten. Teamkollege Esteban Ocon fuhr insgesamt viermal in die Punkteränge.

