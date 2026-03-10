Alpine-Anteile heiß begehrt: Mischt jetzt auch Mercedes-Boss Wolff mit?

Die 24-Prozent-Beteiligung, die Otro Capital am Formel-1-Team von Alpine hält, bleibt im Fahrerlager ein heiß begehrtes Gut. Dass der ehemalige Red-Bull-Teamchef Christian Horner interessiert ist, war bereits durchgesickert - und Alpine-Berater Flavio Briatore machte daraus auch kein Geheimnis. Bei der Teampräsentation im Januar bestätigte er Horners Ambitionen sogar öffentlich.

Rund um den Saisonauftakt in Melbourne ist nun jedoch ein weiterer Bieter auf den Plan getreten. Wie zuerst von The Telegraph berichtet, scheint Mercedes-Teamboss Toto Wolff ins Rennen eingestiegen zu sein. Briatore hatte zuvor betont, dass es neben dem mit Horner in Verbindung gebrachten Konsortium mehrere Interessenten gebe, nannte aber keine Namen - und verwies somit auch nicht explizit auf Mercedes.

Auf Anfrage von Motorsport.com wollte Alpine keine konkreten Namen kommentieren, bestätigte jedoch erneut, dass mehrere Parteien interessiert seien und der Prozess noch laufe.

Strategische Entscheidungen?

"Das Team wird regelmäßig von mehreren Parteien und potenziellen Investoren kontaktiert", erklärte ein Teamsprecher. "Wir kommentieren keine spezifischen Namen oder Einzelpersonen. Jegliche Diskussionen sind keine Angelegenheit des Teams, sondern finden zwischen den derzeitigen Anteilseignern und den Interessenten statt. Der Hauptfokus des Teams liegt auf der unmittelbaren Aufgabe: dem Start der Rennsaison und einer nachhaltigen Erholung der Performance auf der Strecke."

Mercedes hat das Interesse von Wolff an den Alpine-Anteilen nicht dementiert und stattdessen bestätigt, dass man strategische Möglichkeiten stets im Auge behalte: "Mercedes ist ein wichtiger strategischer Partner von Alpine, und wir werden über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten."

Obwohl die Geschichte in der Öffentlichkeit schnell als weiteres Kapitel der Rivalität zwischen Horner und Wolff abgestempelt wurde, geht es in der Realität weit darüber hinaus - es geht vor allem um strategische Interessen.

Auch Horner interessiert

Für Horner könnten die Otro-Anteile einen passenden Weg für eine Rückkehr in die Formel 1 bieten. Der Brite hat als Teamchef und CEO von Red Bull Racing bereits alles gewonnen und mehrfach angedeutet, dass er eine Rückkehr in die Königsklasse nur in einer "höherrangigen Rolle" in Betracht ziehen würde - der Erwerb von Anteilen wäre Teil dieser Ambition.

Aus Sicht von Mercedes geht das Interesse ebenfalls weit über das Duell Horner gegen Wolff hinaus. Zunächst einmal ist Alpine in diesem Jahr Kundenteam von Mercedes High Performance Powertrains (HPP). Der Vertrag läuft bis Ende 2030, wodurch die Beziehung enger ist als je zuvor. Nach der Einstellung des eigenen Formel-1-Motorenprojekts in Viry nutzt das französische Team nun sowohl Antriebseinheiten als auch Getriebe von Mercedes.

Was mit den Anteilen dieses Kundenteams passiert, ist daher eine interessante Entwicklung für Mercedes - denn es geht direkt darum, mit wem man künftig zusammenarbeitet. Strategische Entscheidungen wie diese betreffen nicht nur die Formel-1-Standorte in Brackley und Brixworth, sondern die gesamte strategische Ausrichtung des Mercedes-Konzerns.

Konkurrenz blickt genau hin

Neben der kommerziellen Attraktivität der Formel 1 und damit jedes verfügbaren Aktienpakets - wobei die Auswirkungen des neuen Reglements noch ein großes Fragezeichen bleiben - spielt auch eine sportliche Komponente eine Rolle.

Im vergangenen Jahr äußerte McLaren-CEO Zak Brown Bedenken hinsichtlich bestimmter Besitzstrukturen in der Formel 1. Obwohl sich seine Kommentare speziell auf Red Bull und deren Besitz des Schwesterteams Racing Bulls bezogen, würde der Erwerb von Anteilen an Alpine ebenfalls eine Form der Teilhaberschaft bedeuten. Dies könnte die Synergien zwischen beiden Parteien weiter stärken, weshalb auch andere Formel-1-Teams die Entwicklungen genau beobachten.

Ein entscheidender Unterschied bleibt jedoch: Die Renault-Gruppe würde - unabhängig davon, wer letztlich die Anteile von Otro Capital erwirbt - mit 76 Prozent der Anteile weiterhin eine komfortable Kontrollmehrheit am Formel-1-Team behalten.